Какие поддержанные хэтчбеки можно приобрести в Украине до 4 тысяч долларов: топ-10 моделей

Какие поддержанные хэтчбеки можно приобрести в Украине до 4 тысяч долларов: топ-10 моделей

Продолжаем рассказывать о бюджетных авто, которые можно найти на вторичном рынке.

Недавно ТСН.Авто рассказывал о 10 поддержанных хэтчбеках, которые можно приобрести в Украине до 5 тысяч долларов.

На этот раз мы собрали подборку авто с таким кузовом, которые стоят до 4 тысяч долларов.

Объявления об их продаже опубликованы на сайте auto.ria.

Mazda 2 2007 года можно приобрести ровно за 4 тысячи долларов . Такая модель имеет 1,6-литровый двигатель, который выдает 136 лошадиных сил, механическую коробку передач и передний привод. На одометре показывает 154 тысячи километров.

2007 года можно приобрести ровно за . Такая модель имеет 1,6-литровый двигатель, который выдает 136 лошадиных сил, механическую коробку передач и передний привод. На одометре показывает 154 тысячи километров. Также на вторичном рынке можно найти Fiat Punto 2001 года за $3 800 . У него есть 180 тыс. км пробега, агрегат на 1,2 литра, механическая КП и передний привод.

2001 года за . У него есть 180 тыс. км пробега, агрегат на 1,2 литра, механическая КП и передний привод. Кроме того, среди бюджетных хэтчбеков есть Mitsubishi Colt 2005 года, который стоит 3 999 долларов . Он оснащен 1,3-литровым двигателем на 100 л.с., МКП и передним приводом. Ранее автомобиль проехал 234 000 км.

2005 года, который стоит . Он оснащен 1,3-литровым двигателем на 100 л.с., МКП и передним приводом. Ранее автомобиль проехал 234 000 км. Hyundai Getz 2007 года с 180 тысячами километров пробега продают за $3 500 . У него установлены агрегат на 1,1 литра, который выдает 66 л.с., механическая коробка передач и передний привод.

2007 года с 180 тысячами километров пробега продают за . У него установлены агрегат на 1,1 литра, который выдает 66 л.с., механическая коробка передач и передний привод. За 3 450 долларов можно найти Chery Kimo 2009 года. У него есть 1,3-литровый двигатель, механическая КП и передний привод. Продавец указал, что ранее автомобиль проехал всего 46 тыс. км.

можно найти 2009 года. У него есть 1,3-литровый двигатель, механическая КП и передний привод. Продавец указал, что ранее автомобиль проехал всего 46 тыс. км. Старейшей моделью в списке является Volkswagen Golf IV 1998 года. За свою жизнь он проехал 237 000 км. Под капотом у него установлен агрегат на 1,4 литра, который выдает 102 л.с. Мощность передается через МКП на передние колеса. Цена — $3 600 .

1998 года. За свою жизнь он проехал 237 000 км. Под капотом у него установлен агрегат на 1,4 литра, который выдает 102 л.с. Мощность передается через МКП на передние колеса. Цена — . В то же время самым молодым в подборке является 9-летний Suzuki Alto из 149 тысячами километрами пробега. Он оснащен 1-литровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом. За машину просят 3 800 долларов .

из 149 тысячами километрами пробега. Он оснащен 1-литровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом. За машину просят . Skoda Fabia 2006 года продают за $3800 . В него установлены 1,4-литровый агрегат, механическая КП и передний привод. На одометре показывает 186 тысяч км.

2006 года продают за . В него установлены 1,4-литровый агрегат, механическая КП и передний привод. На одометре показывает 186 тысяч км. За 3 700 долларов можно найти Renault Clio 2008 года. Он имеет 180 000 километров пробега. Под капотом у него двигатель на 1,2 литра. Мощность передается через МКП на передние колеса.

можно найти 2008 года. Он имеет 180 000 километров пробега. Под капотом у него двигатель на 1,2 литра. Мощность передается через МКП на передние колеса. Skoda Fabia 2007 года, которая имеет 237 тыс. км пробега, продают за $3 650 . В свою очередь можно получить авто с 1,2-литровым агрегатом, механической КП и передним приводом.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о 10 поддержанных седанах, которые на украинском авторынке можно приобрести до 4 тысяч долларов.

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