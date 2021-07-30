Какие поддержанные купе на украинском авторынке можно приобрести до 5000 долларов: топ-10 моделей

Какие поддержанные купе на украинском авторынке можно приобрести до 5000 долларов: топ-10 моделей

Список из бюджетных двухдверных машин

Купе — это тип кузова автомобиля с двумя дверями. Чаще всего его используют для спортивных машин, однако в нем выпускают и обычные доступные авто.

ТСН.Авто подобрал список из 10 моделей купе, которые есть на украинском вторичном рынке и стоят до 5 000 долларов.

Объявления об их продаже опубликованы на сайте auto.ria.

Например, среди поддержанных купе можно найти Volkswagen Fox 2011 года за $4 200. Такой имеет 170 000 километров пробега. В него установлен 1,2-литровый двигатель, механическая коробка передач и передний привод;



2011 года за Такой имеет 170 000 километров пробега. В него установлен 1,2-литровый двигатель, механическая коробка передач и передний привод; Также по доступной цене есть и Chevrolet Aveo LS 2008 года. Его продают за 4 400 долларов и он имеет всего 92 000 км пробега. Под капотом у него агрегат на 1,5 литра. Мощность передается через механическую КП на передние колеса;



2008 года. Его продают за и он имеет всего 92 000 км пробега. Под капотом у него агрегат на 1,5 литра. Мощность передается через механическую КП на передние колеса; Кроме того, продают Volkswagen Polo 2004 года. На одометре у него 199 тыс. км. Также он имеет 1,4-литровый двигатель, МКП и передний привод. Просят за этот автомобиль $3 999;



2004 года. На одометре у него 199 тыс. км. Также он имеет 1,4-литровый двигатель, МКП и передний привод. Просят за этот автомобиль SEAT Ibiza, выпущенный в 2005 году, стоит 3 500 долларов. Он оснащен 1,4-литровым двигателем на 75 лошадиных сил, механической коробкой передач и передним приводом. Пробег — 225 000 км;



выпущенный в 2005 году, стоит Он оснащен 1,4-литровым двигателем на 75 лошадиных сил, механической коробкой передач и передним приводом. Пробег — 225 000 км; Если вы хотите немного младшую модель, то можете выбрать Renault Clio 2011 года. Правда с момента выпуска такой успел проехать 275 000 километров. Под капотом у него агрегат на 1,5 литра, который выдает 90 л.с. Кроме того, есть механическая КП и передний привод. Цена — $4 900;



2011 года. Правда с момента выпуска такой успел проехать 275 000 километров. Под капотом у него агрегат на 1,5 литра, который выдает 90 л.с. Кроме того, есть механическая КП и передний привод. Цена — Среди поддержанных купе можно найти даже MINI Cooper 2004 года. За него просят 3 900 долларов. Он имеет 220 тыс. км на одометре, 1,6-литровый двигатель, МКП и передний привод;



2004 года. За него просят Он имеет 220 тыс. км на одометре, 1,6-литровый двигатель, МКП и передний привод; Можно выбрать и Opel Corsa 2008 года за $4 200. Он оснащен 1,2-литровым агрегатом, передним приводом и роботизированной коробкой передач. Пробег — 200 000 км;



2008 года за Он оснащен 1,2-литровым агрегатом, передним приводом и роботизированной коробкой передач. Пробег — 200 000 км; Peugeot 206 2011 года продают за 4 900 долларов. У него на одометре 173 000 км. Под капотом установлен дизельный агрегат на 1,4 литра. Мощность передается через МКП на передние колеса;



2011 года продают за У него на одометре 173 000 км. Под капотом установлен дизельный агрегат на 1,4 литра. Мощность передается через МКП на передние колеса; Также среди поддержанных купе можно найти Honda Civic 2005 года, которая стоит $4 900. Автомобиль имеет механическую коробку передач и передний привод. Информацию о двигателе продавец не предоставил, но такие часто имеют 1,6-литровый агрегат. Ранее автомобиль проехал 170 тыс. км;



2005 года, которая стоит Автомобиль имеет механическую коробку передач и передний привод. Информацию о двигателе продавец не предоставил, но такие часто имеют 1,6-литровый агрегат. Ранее автомобиль проехал 170 тыс. км; Opel Astra H 2008 года закрывает наш список. За машину, которая имеет 227 000 километров пробега, просят 4 700 долларов. Она оснащена 1,3-литровым двигателем, механической КП и передним приводом.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о 10 поддержанных универсалов, которые можно приобрести в Украине до $5 000.

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