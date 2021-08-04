Какие поддержанные пикапы на украинском авторынке можно приобрести до 15 тысяч долларов: топ-10 моделей

В Украине можно найти один из самых популярных автомобилей с таким кузовом.
Пикапы — это автомобили, которые когда-то создавались для фермеров и малого бизнеса, но впоследствии они быстро стали популярными среди различных слоев населения.
Очевидно, что главное их преимущество — это возможность перевозить большие и тяжелые грузы. Также большинство этих машин хорошо преодолевают бездорожье, поэтому это еще один их плюс. ТСН.Авто собрал список из 10 поддержанных пикапов, которые стоят до 15 000 долларов и есть на украинском рынке.
Объявления об их продаже опубликованы на сайте auto.ria.
- Начнем с самого популярного автомобиля в США — Ford F-150. В Украине на вторичном рынке такой можно найти 2016 года выпуска за 14 999 долларов. Он имеет 204 тысячи километров пробега. В него установлен 3,5-литровый двигатель, автоматическая коробка передач и задний привод.
- Одним из самых популярных пикапов в Украине является Mitsubishi L 200. Модель 2008 года продают за $13 600. Под капотом установлен дизельный агрегат на 2,5 литра. Также авто оснащено автоматической КП и полным приводом. На одометре показывает 262 тыс. км.
- Toyota Hilux 2008 тоже можно найти среди поддержанных пикапов. Автомобиль имеет 296 000 км пробега, 2,5-литровый дизельный двигатель, механическую коробку передач и полный привод. Стоимость — 15 000 долларов.
- Также на нашем вторичном рынке есть еще один популярный американский пикап — Dodge RAM 1500, выпущенный в 2006 году в комплектации SLT. За него просят $11 599. В него установлен агрегат на 4,7 литра, АКП и задний привод. Ранее автомобиль проехал 223 000 километров.
- Старейшим и самым дешевым представителем нашего списка является Toyota 4Runner 1995 года за 5 000 долларов. На одометре у нее указано 200 тыс. км. Автомобиль имеет 2,4-литровый двигатель, механическую КП и задний привод.
- Кроме того, среди поддержанных пикапов можно найти и SsangYong Actyon Sports 2014 года, который стоит $12 500. Под капотом у него установлен 2-литровый дизельный агрегат, который выдает 218 лошадиных сил. Мощность передается через МКП на все колеса. Пробег — 144 000 км.
- Nissan Navara 2007 года выпуска можно приобрести за 12 900 долларов. Он оснащен дизельным двигателем на 2,5 литра. Коробка передач — типтроник. О приводе информация в объявлении не указана, но у большинства таких моделей работают все четыре колеса. На одометре показывает 250 000 км.
- За $14 700 продают Volkswagen Amarok 2010 года, который имеет 158 тыс. км пробега. Мощность ему обеспечивает 2-литровый дизельный агрегат. Также автомобиль имеет механическую КП и передний привод.
- Среди поддержанных пикапов можно найти Great Wall Wingle 6 2017 года. За него просят 14 200 долларов. В свою очередь можно получить авто с дизельным двигателем на 2 литра, механической коробкой передач и полным приводом. Пробег — всего 90 000 километров.
- Закрывает список пикапов до $15 000, которые можно найти на вторичном рынке Украины, Nissan NP300 2010 года. Такой проехал 214 000 километров, имеет 2,5-литровый дизельный двигатель, МКП и полный привод. Продают эту модель за 11 тыс. долларов.
Ранее ТСН.Авто рассказывал о 10 поддержанных внедорожниках и кроссоверах, которые можно приобрести в Украине до $5 000.