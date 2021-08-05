Какие поддержанные седаны можно приобрести в Украине до 4 тысяч долларов: топ-10 моделей

Какие поддержанные седаны можно приобрести в Украине до 4 тысяч долларов: топ-10 моделей

Продолжаем рассказывать о бюджетных машинах в этом кузове

Недавно ТСН.Авто рассказывал о 10 поддержанных седанах, которые можно приобрести в Украине до 5 000 долларов.

На этот раз мы решили тоже рассказать о 10 автомобилях с таким кузовом, но уже с ценой до 4 тысяч долларов.

Объявления об их продаже опубликованы на сайте auto.ria.

Открывает эту подборку Renault Clio Symbol 2006 года с 125 тысячами километрами пробега. Его продают за 3 400 долларов . Автомобиль имеет 1,4-литровый двигатель на 75 лошадиных сил, механическую коробку передач и передний привод.

2006 года с 125 тысячами километрами пробега. Его продают за . Автомобиль имеет 1,4-литровый двигатель на 75 лошадиных сил, механическую коробку передач и передний привод. Следующим является старенький Audi 80 B4 1993 года с агрегатом на 2 литра, который выдает 115 л.с. Мощность у него передается через механическую КП на передние колеса. На одометре показывает 350 тыс. км. Цена — $3 500 .

1993 года с агрегатом на 2 литра, который выдает 115 л.с. Мощность у него передается через механическую КП на передние колеса. На одометре показывает 350 тыс. км. Цена — . Ровно за 4 000 долларов продают относительно молодой Fiat Linea 2013 года. Он оснащен 1,3-литровым дизелем, МКП и передним приводом. Ранее автомобиль проехал 190 000 километров.

продают относительно молодой 2013 года. Он оснащен 1,3-литровым дизелем, МКП и передним приводом. Ранее автомобиль проехал 190 000 километров. Старейшим поддержанным седаном в списке является легендарный Mercedes-Benz E 260, который вышел в 1989 году и за свою жизнь успел наездить 380 000 километров. Он имеет двигатель на 2,6 литра, автоматическую КП и задний привод. За машину просят $3 300.

который вышел в 1989 году и за свою жизнь успел наездить 380 000 километров. Он имеет двигатель на 2,6 литра, автоматическую КП и задний привод. За машину просят Также среди бюджетных седанов можно найти Geely MK 2013 года за 4 000 долларов . Под капотом у него установлен 1,5-литровый агрегат. Коробка передач — механическая, привод — передний. На одометре указано 131 тыс. км.

2013 года за . Под капотом у него установлен 1,5-литровый агрегат. Коробка передач — механическая, привод — передний. На одометре указано 131 тыс. км. Еще одну культовую модель можно купить за $3 999. Речь идет о BMW 325 1993 года, который имеет дизельный двигатель на 2,5 литра, МКП и задний привод. Пробег — 288 000 км.

Речь идет о 1993 года, который имеет дизельный двигатель на 2,5 литра, МКП и задний привод. Пробег — 288 000 км. Кроме того, на вторичном рынке можно найти бюджетный BMW 520 1998 года. Его продают за 3 750 долларов. В свою очередь можно получить машину с 2-литровым агрегатом, механической коробкой передач и задним приводом. Ранее автомобиль проехал 240 тыс. Км.

1998 года. Его продают за В свою очередь можно получить машину с 2-литровым агрегатом, механической коробкой передач и задним приводом. Ранее автомобиль проехал 240 тыс. Км. Среди поддержанных седанов также есть Subaru Legacy B 2002 года, который продают ровно за $4 000 . Автомобиль имеет 251 000 км пробега, двигатель на 2 литра, автоматическую КП и полный привод.

2002 года, который продают ровно за . Автомобиль имеет 251 000 км пробега, двигатель на 2 литра, автоматическую КП и полный привод. Nissan Sunny 1993 года с 285 тысячами километрами пробега стоит 3 500 долларов . Он оснащен 1,6-литровым агрегатом на 105 л.с., МКП и передним приводом.

1993 года с 285 тысячами километрами пробега стоит . Он оснащен 1,6-литровым агрегатом на 105 л.с., МКП и передним приводом. Также за $4 000 продается Peugeot 605 1994 года. Мощность ему обеспечивает 2,1-литровый дизель. Также он имеет механическую КП и передний привод. На одометре — 200 тыс. км.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о 10 поддержанных пикапах, которые на украинском авторынке можно приобрести до 15 000 долларов.

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