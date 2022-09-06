Какие подержанные автомобили чаще всего покупали украинцы в августе: топ-5 моделей машин с пробегом, ввезенных из-за границы

Так, за прошлый месяц украинцы зарегистрировали 16,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что такое количество регистраций импортного секонд-хенда оказалось в три раза меньше показателя августа 2021 года. По отношению к июлю текущего года пополнение украинского автопарка подержанными авто уменьшилось на 64%.

Чаще всего на украинские номера в августе переходили автомобили модели Volkswagen Golf. За месяц украинцы зарегистрировали 987 автомобилей этой модели.

Второй результат у Renault Megane – 841 растаможенных и зарегистрированных авто. На третьем месте Volkswagen Passat – 773 единицы. Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в августе стали 499 украинцев. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 482 ед.

Всего, с января по август 2022 года, украинские номера получили почти 327 тысяч подержанных машин, завезенных из других стран, что на 9% больше чем в прошлом году и в 13,4 раза больше новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период.

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