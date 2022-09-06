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Какие подержанные автомобили чаще всего покупали украинцы в августе: топ-5 моделей машин с пробегом, ввезенных из-за границы

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Какие подержанные автомобили чаще всего покупали украинцы в августе: топ-5 моделей машин с пробегом, ввезенных из-за границы

Фото: Associated Press

Стало известно, какие подержанные автомобили пользовались наибольшей популярностью среди украинцев по итогам последнего месяца лета 2022 года.

Так, за прошлый месяц украинцы зарегистрировали 16,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что такое количество регистраций импортного секонд-хенда оказалось в три раза меньше показателя августа 2021 года. По отношению к июлю текущего года пополнение украинского автопарка подержанными авто уменьшилось на 64%.

Чаще всего на украинские номера в августе переходили автомобили модели Volkswagen Golf. За месяц украинцы зарегистрировали 987 автомобилей этой модели.

Второй результат у Renault Megane – 841 растаможенных и зарегистрированных авто. На третьем месте Volkswagen Passat – 773 единицы. Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в августе стали 499 украинцев. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 482 ед.

Всего, с января по август 2022 года, украинские номера получили почти 327 тысяч подержанных машин, завезенных из других стран, что на 9% больше чем в прошлом году и в 13,4 раза больше новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период.

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