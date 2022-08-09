Какие подержанные автомобили чаще всего ввозили украинцы из-за границы в июле: топ-5 моделей

Так, в июле украинский автопарк пополнили почти 45,8 тысячи подержанных легковых авто, что на 16% меньше, чем в прошлом году и почти вдвое меньше, чем в июне этого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества: 10% выпало на автомобиле в возрасте до 5 лет, 15% составили легковые автомобили от 6 до 10 лет, а 75% авто были изготовлены более 10 лет назад. Наибольшее количество регистраций подержанных машин, перешедших в июле на украинские номера, было оформлено во Львовской области – 14% от общего количества. Волынскую прописку получили 11% автомобилей. Третий результат в Ровенской области – 8% регистраций растаможенных легковых автомобилей с пробегом.

Что касается самых популярных моделей, которые были ввезены из-за границы в июле, то топ-5 списка выглядит так:

Volkswagen Passat – 2,8 тысячи экземпляров;

Volkswagen Golf – 2,7 тыс.;

Renault Megane – 2,2 тыс.;

Skoda Octavia – 1,7 тыс.;

Ford Focus – 1,3 тыс.

Всего с начала года на украинскую регистрацию перешли 310,2 тысячи подержанных легковых автомобилей, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как известно, 21 июня Верховная Рада приняла законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили — с 1 июля. 30 июня этот документ подписал президент Украины – Владимир Зеленский.

Таким образом, состоялся "откат" в систему растаможки, принятую еще предыдущим созывом Верховной Рады осенью 2018 года под давлением общественности — движения владельцев так называемых "евроблях".

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