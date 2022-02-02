Какие подержанные автомобили пользовались наибольшей популярностью среди украинцев: топ-10 машин с пробегом по итогам января

Какие подержанные автомобили пользовались наибольшей популярностью среди украинцев: топ-10 машин с пробегом по итогам января

Спрос в этом сегменте несколько снизился.

Рынок подержанных автомобилей по итогам января 2022 года в Украине показал определенное падение.

Как сообщает Институт исследований авторынка, украинцы в течение прошлого месяца купили 111,8 тысяч легковых авто с пробегом. Из этого числа — 79,4 тысячи внутренние перепродажи, 32,4 тысячи — первые регистрации прибывших из-за рубежа легковых автомобилей.

Так, по сравнению с январем 2021 года общий объем рынка вырос на 22,5%. Впрочем, по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2021 года) общий объем рынка снизился на 25,3%. Импорт подержанных авто упал больше (на 34%), внутренние перепродажи – меньше (на 21%). Доля импорта подержанных авто в структуре вторичного рынка уменьшилась с 32,8% до 29%.

Среди причин негативной динамики рынка в январе 2022 года эксперты выделяют:

Период "праздников". Сезонное падение продаж в первый месяц года наблюдается каждый раз.

Удорожание подержанных автомобилей за границей и сложности с их покупкой из-за дефицита. Украинцы еще не привыкли к более высоким ценам и не готовы переплачивать. При этом цены на внутреннем рынке почти не изменились.

Удорожание стоимости растаможки подержанных автомобилей. Хотя официально законы не изменялись, импортные автомобили с пробегом таможня стала оценивать подороже. Как следствие выросли суммы налогов, которые нужно платить при таможенном оформлении. Как следствие, объемы импорта существенно упали.

Общественная неопределенность на рынке. Когда нет уверенности в завтрашнем дне, покупку автомобиля откладывают, а бизнес совершает "паузу". Влияет на это как информация об угрозе возможного военного вторжения России, так и удорожании подержанных автомобилей за границей, а также и проблемы с определением таможенной стоимости импортных автомобилей.

Вашему вниманию топ-10 машин с пробегом, которые покупали украинцы в январе 2022 года :

Volkswagen Golf — 1 818

— Volkswagen Passat — 1 784

— Skoda Octavia — 1 453

— Renault Megane — 1 282

— Renault Scenic — 1 017

— Ford Focus — 975

— Opel Zafira — 789

— Opel Astra — 738

— Skoda Fabia — 611

— Volkswagen Touran — 598

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