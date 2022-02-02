Какие подержанные автомобили пользовались наибольшей популярностью среди украинцев: топ-10 машин с пробегом по итогам января

Спрос в этом сегменте несколько снизился.
Рынок подержанных автомобилей по итогам января 2022 года в Украине показал определенное падение.
Как сообщает Институт исследований авторынка, украинцы в течение прошлого месяца купили 111,8 тысяч легковых авто с пробегом. Из этого числа — 79,4 тысячи внутренние перепродажи, 32,4 тысячи — первые регистрации прибывших из-за рубежа легковых автомобилей.
Так, по сравнению с январем 2021 года общий объем рынка вырос на 22,5%. Впрочем, по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2021 года) общий объем рынка снизился на 25,3%. Импорт подержанных авто упал больше (на 34%), внутренние перепродажи – меньше (на 21%). Доля импорта подержанных авто в структуре вторичного рынка уменьшилась с 32,8% до 29%.
Среди причин негативной динамики рынка в январе 2022 года эксперты выделяют:
- Период "праздников". Сезонное падение продаж в первый месяц года наблюдается каждый раз.
- Удорожание подержанных автомобилей за границей и сложности с их покупкой из-за дефицита. Украинцы еще не привыкли к более высоким ценам и не готовы переплачивать. При этом цены на внутреннем рынке почти не изменились.
- Удорожание стоимости растаможки подержанных автомобилей. Хотя официально законы не изменялись, импортные автомобили с пробегом таможня стала оценивать подороже. Как следствие выросли суммы налогов, которые нужно платить при таможенном оформлении. Как следствие, объемы импорта существенно упали.
- Общественная неопределенность на рынке. Когда нет уверенности в завтрашнем дне, покупку автомобиля откладывают, а бизнес совершает "паузу". Влияет на это как информация об угрозе возможного военного вторжения России, так и удорожании подержанных автомобилей за границей, а также и проблемы с определением таможенной стоимости импортных автомобилей.
Вашему вниманию топ-10 машин с пробегом, которые покупали украинцы в январе 2022 года:
- Volkswagen Golf — 1 818
- Volkswagen Passat — 1 784
- Skoda Octavia — 1 453
- Renault Megane — 1 282
- Renault Scenic — 1 017
- Ford Focus — 975
- Opel Zafira — 789
- Opel Astra — 738
- Skoda Fabia — 611
- Volkswagen Touran — 598
Читайте также:
Какие новые легковые автомобили покупали украинцы в течение января: топ-10 марок и модель-бестселлер
Эксперты назвали самый дорогой автомобильный бренд в текущем году
Откатилось к показателю 66-летней давности: на одном из ключевых рынков Европы произошло существенное падение автопроизводства