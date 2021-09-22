Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего переводят на ГБО: топ-20 моделей

Спрос в этом сегменте несколько уменьшился.
Названы топ-20 автомобилей в ГБО, которые покупали украинцы в июле 2021 года.
Об этом говорится в Auto.RIA.
Отмечается, что в прошлом месяце украинцы приобрели 23,7 тысячи легковых авто, которые имели документы об официальной регистрации газобаллонного оборудования. Всего на автомобили с ГБО, которые перепродавали или впервые регистрировали на вторичном рынке, пришлось 18,2%. Это самый низкий показатель с начала года.
Итак, список самых популярных машин "на газу" по итогам июля среди украинских автомобилистов выглядит следующим образом:
- Daewoo Lanos Sens — 21 16 единиц;
- ВАЗ 2109/99 — 748;
- Chevrolet Aveo/Vida — 691;
- Skoda Octavia — 665;
- Volkswagen Passat — 586;
- Toyota Camry — 441;
- Chevrolet Lacetti — 428;
- Renault Dacia Logan — 373;
- Volkswagen Golf — 366;
- Mitsubishi Lancer — 350;
- Nissan Rogue/X-Trail — 327;
- ВАЗ 2107 — 323;
- ВАЗ 2110 — 319;
- Skoda Fabia — 312;
- Mitsubishi Outlander — 311;
- Opel Astra — 308;
- Hyundai Tucson/ix35 — 292;
- Opel Vectra — 278;
- ЗАЗ 1103 "Славута" — 261;
- ВАЗ 2106 — 248.
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