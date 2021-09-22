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Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего переводят на ГБО: топ-20 моделей

Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего переводят на ГБО: топ-20 моделей

Спрос в этом сегменте несколько уменьшился.

Названы топ-20 автомобилей в ГБО, которые покупали украинцы в июле 2021 года.

Об этом говорится в Auto.RIA.

Отмечается, что в прошлом месяце украинцы приобрели 23,7 тысячи легковых авто, которые имели документы об официальной регистрации газобаллонного оборудования. Всего на автомобили с ГБО, которые перепродавали или впервые регистрировали на вторичном рынке, пришлось 18,2%. Это самый низкий показатель с начала года.

Итак, список самых популярных машин "на газу" по итогам июля среди украинских автомобилистов выглядит следующим образом:

  • Daewoo Lanos Sens — 21 16 единиц;
  • ВАЗ 2109/99 — 748;
  • Chevrolet Aveo/Vida — 691;
  • Skoda Octavia — 665;
  • Volkswagen Passat — 586;
  • Toyota Camry — 441;
  • Chevrolet Lacetti — 428;
  • Renault Dacia Logan — 373;
  • Volkswagen Golf — 366;
  • Mitsubishi Lancer — 350;
  • Nissan Rogue/X-Trail — 327;
  • ВАЗ 2107 — 323;
  • ВАЗ 2110 — 319;
  • Skoda Fabia — 312;
  • Mitsubishi Outlander — 311;
  • Opel Astra — 308;
  • Hyundai Tucson/ix35 — 292;
  • Opel Vectra — 278;
  • ЗАЗ 1103 "Славута" — 261;
  • ВАЗ 2106 — 248.

Ранее автомобилистам рассказали, какой коммерческий транспорт выгодно переводить на газовую установку.

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