Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего переводят на ГБО: топ-20 моделей

Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего переводят на ГБО: топ-20 моделей

Спрос в этом сегменте несколько уменьшился.

Названы топ-20 автомобилей в ГБО, которые покупали украинцы в июле 2021 года.

Об этом говорится в Auto.RIA.

Отмечается, что в прошлом месяце украинцы приобрели 23,7 тысячи легковых авто, которые имели документы об официальной регистрации газобаллонного оборудования. Всего на автомобили с ГБО, которые перепродавали или впервые регистрировали на вторичном рынке, пришлось 18,2%. Это самый низкий показатель с начала года.

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Итак, список самых популярных машин "на газу" по итогам июля среди украинских автомобилистов выглядит следующим образом:

Daewoo Lanos Sens — 21 16 единиц;

ВАЗ 2109/99 — 748;

Chevrolet Aveo/Vida — 691;

Skoda Octavia — 665;

Volkswagen Passat — 586;

Toyota Camry — 441;

Chevrolet Lacetti — 428;

Renault Dacia Logan — 373;

Volkswagen Golf — 366;

Mitsubishi Lancer — 350;

Nissan Rogue/X-Trail — 327;

ВАЗ 2107 — 323;

ВАЗ 2110 — 319;

Skoda Fabia — 312;

Mitsubishi Outlander — 311;

Opel Astra — 308;

Hyundai Tucson/ix35 — 292;

Opel Vectra — 278;

ЗАЗ 1103 "Славута" — 261;

ВАЗ 2106 — 248.

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