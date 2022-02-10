Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего ввозят из США: топ-10 моделей

Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего ввозят из США: топ-10 моделей

Почти половина принадлежит кроссоверам.

Украинцы продолжают активно интересоваться подержанными автомобилями из-за границы.

Как сообщает Институт исследований автринка, в 2021 году в Украину привезли из-за границы более 600 тысяч машин с пробегом.

Отмечается, что этот показатель оказался рекордным для украинского авторынка. Большинство машин в 2021 году импортировали из стран Европейского Союза, а доля машин из Америки оказалась вдвое меньше. Впрочем, подержанные автомобили из-за океана все еще довольно популярны.

Так, машин из стран Америки, в которые вошли США, Канада и Мексика, было 27% (163 тысячи в количественном измерении). Из других стран украинцы привезли 44 тысячи автомобилей, что составило 7,2% от общего количества.

Покупатели "американских" машин видят для себя следующие преимущества — "свежий" год, выгодную цену, меньший пробег и богатую комплектацию. Однако на каждый товар есть свой покупатель, а факт следующий: импорт подержанных авто из Европы вдвое превышает импорт из Америки, а доля машин из других стран невелика.

Итак, вашему вниманию топ-10 подержанных авто из США по итогам 2021 года :

Volkswagen Jetta — 7 199 Volkswagen Passat — 6 833 Ford Fusion — 6 620 Ford Focus — 6 375 Ford Escape — 4 831 Dodge Journe y — 4 137 Nissan Rogue — 3 510 Jeep Compass — 3 342 Jeep Cherokee — 3 267 Ford Fiesta — 2 847

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