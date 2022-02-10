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Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего ввозят из США: топ-10 моделей

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Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего ввозят из США: топ-10 моделей

Associated Press

Почти половина принадлежит кроссоверам.

Украинцы продолжают активно интересоваться подержанными автомобилями из-за границы.

Как сообщает Институт исследований автринка, в 2021 году в Украину привезли из-за границы более 600 тысяч машин с пробегом.

Отмечается, что этот показатель оказался рекордным для украинского авторынка. Большинство машин в 2021 году импортировали из стран Европейского Союза, а доля машин из Америки оказалась вдвое меньше. Впрочем, подержанные автомобили из-за океана все еще довольно популярны.

Так, машин из стран Америки, в которые вошли США, Канада и Мексика, было 27% (163 тысячи в количественном измерении). Из других стран украинцы привезли 44 тысячи автомобилей, что составило 7,2% от общего количества.

Покупатели "американских" машин видят для себя следующие преимущества — "свежий" год, выгодную цену, меньший пробег и богатую комплектацию. Однако на каждый товар есть свой покупатель, а факт следующий: импорт подержанных авто из Европы вдвое превышает импорт из Америки, а доля машин из других стран невелика.

Итак, вашему вниманию топ-10 подержанных авто из США по итогам 2021 года:

  1. Volkswagen Jetta — 7 199
  2. Volkswagen Passat — 6 833
  3. Ford Fusion — 6 620
  4. Ford Focus — 6 375
  5. Ford Escape — 4 831
  6. Dodge Journe y — 4 137
  7. Nissan Rogue — 3 510
  8. Jeep Compass — 3 342
  9. Jeep Cherokee — 3 267
  10. Ford Fiesta — 2 847

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