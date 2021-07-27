Какие подержанные автомобили в кузове седан можно приобрести в Украине до 5 тысяч долларов: топ-10 моделей

Какие подержанные автомобили в кузове седан можно приобрести в Украине до 5 тысяч долларов: топ-10 моделей

В списке оказались машины, моложе 20 лет.

Подержанных автомобилей всегда пользуются большой популярностью на украинском рынке.

Иногда в этом сегменте можно найти очень неплохие экземпляры, которые еще не один год вам будут служить и одновременно вы не потратить на эту машину сумасшедшие деньги. Отметим, что очень важным фактором в этом вопросе является состояние автомобиля.

Поэтому, ТСН.Авто составил список автомобилей в кузове седан, которые можно приобрести в Украине до 5 тысяч долларов.

Объявления об их продаже опубликованы на сайте auto.ria.

Так, одним из таких автомобилей является Mitsubishi Lancer 2008 года выпуска, который продают за 4 900 долларов. Он оснащен 1,6-литровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом. Пробег — 160 тысяч км;

2008 года выпуска, который продают за Он оснащен 1,6-литровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом. Пробег — 160 тысяч км; Продолжает список Renault Megane в 2004 году из пробегом 185 тысяч километров, который стоит 5 тысяч долларов. Под капотом он имеет 1,6-литровый агрегат, который выдает 115 лошадиных сил. Также автомобиль оснащен автоматической КП и передним приводом;

в 2004 году из пробегом 185 тысяч километров, который стоит Под капотом он имеет 1,6-литровый агрегат, который выдает 115 лошадиных сил. Также автомобиль оснащен автоматической КП и передним приводом; Есть также и Hyundai Accent 2009 года выпуска, который продают за 4 700 долларов. Он имеет 172 тысячи километров пробега. Модель оснащена двигателем на 1,4 литра, МКП и передним приводом;

2009 года выпуска, который продают за Он имеет 172 тысячи километров пробега. Модель оснащена двигателем на 1,4 литра, МКП и передним приводом; Далее идет Volvo S60, который вышел в 2001 году и стоит 4 800 долларов. В нем установлен 2-литровый агрегат на 180 л.с., механическая коробка передач и передний привод. Пробег — 323 тысячи км;

который вышел в 2001 году и стоит В нем установлен 2-литровый агрегат на 180 л.с., механическая коробка передач и передний привод. Пробег — 323 тысячи км; За KIA Magentis 2006 хотят получить 4 999 долларов. Предлагают модель с 2-литровым двигателем, механической КП, передним приводом и 353 тысячами километрами пробега;

2006 хотят получить Предлагают модель с 2-литровым двигателем, механической КП, передним приводом и 353 тысячами километрами пробега; Самое молодое авто в этом рейтинге — Ford Focus 2010 года выпуска стоит 4 900 долларов. Он преодолел 187 тысяч километров. Под капотом установлен 2-литровый агрегат, который выдает 121 лошадиную силу. Коробка передач — механическая, привод — передний;

2010 года выпуска стоит Он преодолел 187 тысяч километров. Под капотом установлен 2-литровый агрегат, который выдает 121 лошадиную силу. Коробка передач — механическая, привод — передний; Ну и конечно, куда же без Skoda Fabia. Экземпляр 2007 продают за 4 800 долларов. У него 1,2-литровый двигатель, МКП и передний привод. Пробег — 196 тысяч км;

Экземпляр 2007 продают за У него 1,2-литровый двигатель, МКП и передний привод. Пробег — 196 тысяч км; Nissan Maxima 2001 оснащен агрегатом на 3 литра на 200 л.с. Также у него есть автоматическая коробка передач. Информацию о приводе продавец не указал, но обычно у этого авто мощность подается на передние колеса. Стоит машина 4 999 долларов.

2001 оснащен агрегатом на 3 литра на 200 л.с. Также у него есть автоматическая коробка передач. Информацию о приводе продавец не указал, но обычно у этого авто мощность подается на передние колеса. Стоит машина Наверное, без Chevrolet Aveo этот рейтинг был бы не полным. За модель 2007 года, которая имеет 1,5-литровый двигатель, просят 4 999 долларов. Кроме того, она имеет МКП, передний привод и 220 тысяч км пробега;

этот рейтинг был бы не полным. За модель 2007 года, которая имеет 1,5-литровый двигатель, просят Кроме того, она имеет МКП, передний привод и 220 тысяч км пробега; SEAT Toledo 2003 с 190 тысячами километрами пробега продают за 4 650 долларов . В нем установлен 1,6-литровый двигатель, который выдает 105 лошадиных сил. КП — механическая, привод — передний.

Ранее сообщалось, как при приобретении подержанного автомобиля определить, был ли он утопленным.

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