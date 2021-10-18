Какие подержанные кроссоверы чаще всего покупают украинцы: названы топ-20 моделей

Спрос в этом сегменте становится все популярнее.

В Украине по итогам сентября 2021 года было продано более 26 тысяч подержанных кроссоверов.

Как сообщает Auto.RIA, подобный показатель является одним из самых высоких значений за несколько предыдущих лет. На этом этапе предложение преобладает над спросом (1,15 к 1), вплотную приблизившись к идеальному балансу (1:1). В то же время в начале года преимущество было в размере 1,6.

Так, чаще всего украинцы отдавали предпочтение Nissan Rogue/X-Trail. Также в тройку лидеров вошли Hyundai Tucson/ix35 и BMW X5.

Что касается модельного ряда, то лидерство досталось таким автомобилям:

Nissan Rogue/X-Trail — 1 645 единиц;

BMW X5 — 1 127;

Hyundai Tucson/ix35 — 1 043;

Mitsubishi Outlander — 991;

Volkswagen Tiguan — 945;

Nissan Qashqai/Rogue — 918;

Hyundai Santa Fe — 883;

Ford Escape/Kuga — 863;

Toyota RAV4 — 777;

Volkswagen Touareg — 749;

Kia Sportage — 641;

Kia Sorento — 616;

Honda CR-V — 591;

Mazda CX-5 — 565;

ВАЗ 2121 Нива — 529;

Subaru Forester — 521;

Dodge Journey — 497;

Jeep Compass — 460;

Jeep Cherokee — 459;

Mercedes-Benz M-Class — 448.

Добавим, что по итогам августа тройка лидеров не изменилась, но BMW X5 удалось подвинуть со второго места Hyundai Tucson/ix35.

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