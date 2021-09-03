Какие подержанные лифтбеки можно приобрести в Украине до 5 тысяч долларов: топ-10 моделей

Какие подержанные лифтбеки можно приобрести в Украине до 5 тысяч долларов: топ-10 моделей

Список из авто, которые имеют преимущества седанов и удобный багажник.

Лифтбек — это очень универсальные автомобили. Они имеют корпус седана и соответственно его преимущества: изысканный вид, аэродинамика и вместительный багажник.

Однако с последним лифтбек имеют преимущество. В него легче ставить груз и можно расположить более габаритные вещи, потому что багажник открывается вместе с задним стеклом. ТСН.Авто решило собрать список из 10 подержанных моделей в таком кузове, которые стоят меньше 5 тысяч долларов.

Объявления об их продаже опубликованы на сайте auto.ria.

Открывает список Mazda 626, выпущенная в 2000 году, за 4 500 долларов . Она имеет 212 000 километров пробега, 1,8-литровый двигатель на 100 лошадиных сил, механическую коробку передач и передний привод.

выпущенная в 2000 году, за . Она имеет 212 000 километров пробега, 1,8-литровый двигатель на 100 лошадиных сил, механическую коробку передач и передний привод. Также среди подержанных лифтбеков есть Citroen Xsara 2002 года. Он оснащен агрегатом на 1,4 литра, механической КП и передним приводом. Ранее автомобиль проехал 265 тыс. км. Цена — $3 999 .

2002 года. Он оснащен агрегатом на 1,4 литра, механической КП и передним приводом. Ранее автомобиль проехал 265 тыс. км. Цена — . За 3 000 долларов продают Renault Laguna 2002 года. На одометре у него показывает 247 000 км. В него установлен 1,9-литровый дизель, который выдает 120 л.с., МКП и передний привод.

продают 2002 года. На одометре у него показывает 247 000 км. В него установлен 1,9-литровый дизель, который выдает 120 л.с., МКП и передний привод. Ford Scorpio Ghia 1987 года с 206 тысячами километров пробега продают за $4 000 . Под капотом у него 2,9-литровый двигатель на 150 л.с. Мощность передается через механическую коробку передач на все колеса.

1987 года с 206 тысячами километров пробега продают за . Под капотом у него 2,9-литровый двигатель на 150 л.с. Мощность передается через механическую коробку передач на все колеса. В бюджет в 5 000 долларов можно уложиться со Skoda Octavia Tour 2004 года, которая имеет 200 тыс. км пробега. Она оснащена агрегатом на 1,6 литра, механической КП и передним приводом.

можно уложиться со 2004 года, которая имеет 200 тыс. км пробега. Она оснащена агрегатом на 1,6 литра, механической КП и передним приводом. Также в кузове лифтбек есть популярный Ford Mondeo. За модель 2005 года просят $4 700 . В свою очередь можно получить авто с 1,8-литровым двигателем, МКП и передним приводом. Пробег — 249 тысяч км.

За модель 2005 года просят . В свою очередь можно получить авто с 1,8-литровым двигателем, МКП и передним приводом. Пробег — 249 тысяч км. Самый молодой автомобиль в списке — Chery Amulet 2013 года. За 8 лет он проехал всего 34 000 км. В него установлена агрегат на 1,5 литра, механическая коробка передач и передний привод. Просят за авто 4 600 долларов .

2013 года. За 8 лет он проехал всего 34 000 км. В него установлена агрегат на 1,5 литра, механическая коробка передач и передний привод. Просят за авто . За $4 950 можно приобрести Opel Vectra 2002 года. Он имеет 2,2-литровый двигатель, механическую КП и передний привод. Ранее автомобиль проехал 290 000 км.

можно приобрести 2002 года. Он имеет 2,2-литровый двигатель, механическую КП и передний привод. Ранее автомобиль проехал 290 000 км. Mitsubishi Carisma 2000 года продают за 3 200 долларов . Под капотом он имеет дизель на 1,9 литра, а мощность передается через МКП на передние колеса. Пробег — 300 000 км.

2000 года продают за . Под капотом он имеет дизель на 1,9 литра, а мощность передается через МКП на передние колеса. Пробег — 300 000 км. Среди лифтбеков также есть популярная Toyota Corolla. Автомобиль 1999 года имеет 151 000 км пробега, 1,6-литровый двигатель, механическую коробку передач и передний привод. Цена — $4 000 .

Ранее ТСН.Авто рассказывал о 10 подержанных минивэнах, которые можно приобрести в Украине до 4 тысяч долларов.

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