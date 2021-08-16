Какие подержанные минивэны можно приобрести в Украине до 5 тысяч долларов: топ-10 моделей

Список из бюджетных авто, которые подойдут семьям.
На мировом авторынке минивэны переживают сейчас не лучшие времена, потому что их постепенно вытесняют кроссоверы и внедорожники.
Однако машины с таким кузовом все равно остаются очень удобными для семей, поскольку имеют много пространства внутри для пассажиров и багажа. Поэтому ТСН.Авто собрал подборку из 10 подержанных минивэнов, которые можно приобрести в Украине до 5 000 долларов.
Объявления об их продаже опубликованы на сайте auto.ria.
- Популярным в Украине минивэном является Renault Scenic. Модель 2005 года с 200 тысячами километрами пробега продают за 4 750 долларов. Она оснащена 1,6-литровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом.
- Также довольно часто на украинских дорогах можно встретить Opel Zafira. За это авто, выпущенное в 2000 году, просят $4 750. Оно имеет 206 000 километров пробега, агрегат на 1,8 литра, который выдает 115 лошадиных сил, механическую КП и передний привод.
- Среди подержанных минивэнов можно найти и Chevrolet Rezzo 2008 года выпуска. На одометре у него показывает 170 тыс. км. Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель, а мощность передается через МКП на передние колеса. Цена — 4 300 долларов.
- Hyundai Matrix 2005 года с агрегатом на 1,6 литра продают за $4 600. Он имеет автоматическую коробку передач и передний привод. Ранее автомобиль проехал 163 000 км.
- За 4 600 долларов можно приобрести и Opel Meriva 2004 года. В свою очередь получите машину с 1,6-литровым двигателем, механической КП, передним приводом и 240 000 км пробега.
- SEAT Alhambra 1999 года с 388 тысячами километрами пробега продают за $4 800. В него установлены агрегат на 2 литра, МКП и передний привод.
- Если ищете минивэн с дизельным двигателем, то можете выбрать Nissan Vanette 2000 года. Его агрегат имеет 2,3 литра. Мощность передается через механическую коробку передач на задние колеса. Стоит такое авто 4 500 долларов.
- Для ценителей Volkswagen есть модель Sharan 1995 года, которая имеет 393 000 километров пробега. Она оснащена 2-литровым двигателем на 156 л.с., механической КП и передним приводом. Просят за нее $4 100.
- Прекрасный для семейных поездок Toyota Picnic 1997 года продают за 4 600 долларов. Он имеет 317 000 км пробега, агрегат на 2 литра, который выдает 132 л.с., МКП и передний привод.
- Японский минивэн Mitsubishi Space Wagon можно найти за $3 700. Он оснащен 2-литровым дизельным двигателем, механической коробкой передач и передним приводом. Пробег — 236 тыс. км.
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