Какие подержанные минивэны можно приобрести в Украине до 5 тысяч долларов: топ-10 моделей

Какие подержанные минивэны можно приобрести в Украине до 5 тысяч долларов: топ-10 моделей

Список из бюджетных авто, которые подойдут семьям.

На мировом авторынке минивэны переживают сейчас не лучшие времена, потому что их постепенно вытесняют кроссоверы и внедорожники.

Однако машины с таким кузовом все равно остаются очень удобными для семей, поскольку имеют много пространства внутри для пассажиров и багажа. Поэтому ТСН.Авто собрал подборку из 10 подержанных минивэнов, которые можно приобрести в Украине до 5 000 долларов.

Объявления об их продаже опубликованы на сайте auto.ria.

Популярным в Украине минивэном является Renault Scenic . Модель 2005 года с 200 тысячами километрами пробега продают за 4 750 долларов . Она оснащена 1,6-литровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом.

. Модель 2005 года с 200 тысячами километрами пробега продают за . Она оснащена 1,6-литровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом. Также довольно часто на украинских дорогах можно встретить Opel Zafira. За это авто, выпущенное в 2000 году, просят $4 750 . Оно имеет 206 000 километров пробега, агрегат на 1,8 литра, который выдает 115 лошадиных сил, механическую КП и передний привод.

За это авто, выпущенное в 2000 году, просят . Оно имеет 206 000 километров пробега, агрегат на 1,8 литра, который выдает 115 лошадиных сил, механическую КП и передний привод. Среди подержанных минивэнов можно найти и Chevrolet Rezzo 2008 года выпуска. На одометре у него показывает 170 тыс. км. Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель, а мощность передается через МКП на передние колеса. Цена — 4 300 долларов .

2008 года выпуска. На одометре у него показывает 170 тыс. км. Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель, а мощность передается через МКП на передние колеса. Цена — . Hyundai Matrix 2005 года с агрегатом на 1,6 литра продают за $4 600 . Он имеет автоматическую коробку передач и передний привод. Ранее автомобиль проехал 163 000 км.

2005 года с агрегатом на 1,6 литра продают за . Он имеет автоматическую коробку передач и передний привод. Ранее автомобиль проехал 163 000 км. За 4 600 долларов можно приобрести и Opel Meriva 2004 года. В свою очередь получите машину с 1,6-литровым двигателем, механической КП, передним приводом и 240 000 км пробега.

можно приобрести и 2004 года. В свою очередь получите машину с 1,6-литровым двигателем, механической КП, передним приводом и 240 000 км пробега. SEAT Alhambra 1999 года с 388 тысячами километрами пробега продают за $4 800 . В него установлены агрегат на 2 литра, МКП и передний привод.

1999 года с 388 тысячами километрами пробега продают за . В него установлены агрегат на 2 литра, МКП и передний привод. Если ищете минивэн с дизельным двигателем, то можете выбрать Nissan Vanette 2000 года. Его агрегат имеет 2,3 литра. Мощность передается через механическую коробку передач на задние колеса. Стоит такое авто 4 500 долларов .

2000 года. Его агрегат имеет 2,3 литра. Мощность передается через механическую коробку передач на задние колеса. Стоит такое авто . Для ценителей Volkswagen есть модель Sharan 1995 года, которая имеет 393 000 километров пробега. Она оснащена 2-литровым двигателем на 156 л.с., механической КП и передним приводом. Просят за нее $4 100 .

есть модель 1995 года, которая имеет 393 000 километров пробега. Она оснащена 2-литровым двигателем на 156 л.с., механической КП и передним приводом. Просят за нее . Прекрасный для семейных поездок Toyota Picnic 1997 года продают за 4 600 долларов . Он имеет 317 000 км пробега, агрегат на 2 литра, который выдает 132 л.с., МКП и передний привод.

1997 года продают за . Он имеет 317 000 км пробега, агрегат на 2 литра, который выдает 132 л.с., МКП и передний привод. Японский минивэн Mitsubishi Space Wagon можно найти за $3 700 . Он оснащен 2-литровым дизельным двигателем, механической коробкой передач и передним приводом. Пробег — 236 тыс. км.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о 10 подержанных хэтчбеках, которые на украинском авторынке можно приобрести до 4 тысяч долларов.

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