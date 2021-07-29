Какие подержанные универсалы на украинском авторынке можно приобрести до 4 тысяч долларов: топ-10 моделей

Какие подержанные универсалы на украинском авторынке можно приобрести до 4 тысяч долларов: топ-10 моделей

Выбор марок небольшой, но есть из чего выбрать

В определенный момент многие водители приходят к моменту, когда их перестает устраивать емкость своих автомобилей. Это может быть связано с появлением семьи, работы, путешествий и тому подобное.

Справиться с такой проблемой и комфортно себя чувствовать позволя.ют универсалы. На украинском вторичном рынке такие можно найти по цене до 4 тысяч долларов.

Поэтому, ТСН.Авто подобрало список именно таких машин, не старше 20 лет, которые не были в ДТП и не повреждены.

Объявления об их продаже опубликованы на сайте auto.ria.

Итак, если вам нужен универсал, можете присмотреться к Renault Megane 2003 года выпуска, который имеет 1,9-литровый дизельный двигатель. Пробег у такого 214 тысяч километров. Также он оснащен механической коробкой передач и передним приводом. Просят за такое авто 3 999 долларов;

2003 года выпуска, который имеет 1,9-литровый дизельный двигатель. Пробег у такого 214 тысяч километров. Также он оснащен механической коробкой передач и передним приводом. Просят за такое авто Также можно выбрать Opel Agila 2002 года выпуска за 3 999 долларов, который имеет 200 тысяч километров пробега. Под капотом у него 1,2-литровый агрегат на 74 лошадиные силы. Мощность передается через МКП на передние колеса;

2002 года выпуска за который имеет 200 тысяч километров пробега. Под капотом у него 1,2-литровый агрегат на 74 лошадиные силы. Мощность передается через МКП на передние колеса; Бюджетным универсалом также Renault Laguna 2003 года выпуска, который можно найти за 3 100 долларов. Он имеет двигатель на 2 литра и передним приводом. Информацию о КП продавец не указал, но обычно эта модель имеет "механику". На одометре — 224 тысячи км;

2003 года выпуска, который можно найти за Он имеет двигатель на 2 литра и передним приводом. Информацию о КП продавец не указал, но обычно эта модель имеет "механику". На одометре — 224 тысячи км; Кроме того, на рынке можно найти и KIA Rio 2001 года выпуска, который стоит 3 700 долларов. Автомобиль оснащен двигателем на 1,3 литра, выдающий 75 л.с. Также у него механическая коробка передач и передний привод. На одометре — 225 тысяч километров;

2001 года выпуска, который стоит Автомобиль оснащен двигателем на 1,3 литра, выдающий 75 л.с. Также у него механическая коробка передач и передний привод. На одометре — 225 тысяч километров; Среди недорогих применяемых универсалов можно найти и Opel Astra G 2003 года. За эту модель, которая проехала 312 тысяч км, просят 3 500 долларов. Автомобиль имеет 2-литровый дизельный агрегат, механическую КП и передний привод;

2003 года. За эту модель, которая проехала 312 тысяч км, просят Автомобиль имеет 2-литровый дизельный агрегат, механическую КП и передний привод; Skoda Felicia 2001 тоже среди бюджетных универсалов. У такого есть 1,3-литровый двигатель, МКП и передний привод. Пробег — 333 тысячи км. Просят за такой автомобиль всего 2 800 долларов;

2001 тоже среди бюджетных универсалов. У такого есть 1,3-литровый двигатель, МКП и передний привод. Пробег — 333 тысячи км. Просят за такой автомобиль всего Также можно присмотреться к Opel Omega 2002 года выпуска, который имеет 306 тысяч километров пробега и стоит 3 500 долларов. Под капотом у него мощный в этом списке дизельный двигатель на 2,5 литра, который выдает 150 лошадиных сил. Кроме того, он оснащен механической КП и задним приводом;

2002 года выпуска, который имеет 306 тысяч километров пробега и стоит Под капотом у него мощный в этом списке дизельный двигатель на 2,5 литра, который выдает 150 лошадиных сил. Кроме того, он оснащен механической КП и задним приводом; За 4 тысячи долларов можно приобрести Renault Scenic 2005 года выпуска, который проехал до этого 231 тысячу километров. Автомобиль оснащен двигателем на 1,6 литров, который выдает 154 лошадиные силы. Также у него есть передний привод и МКП;

можно приобрести 2005 года выпуска, который проехал до этого 231 тысячу километров. Автомобиль оснащен двигателем на 1,6 литров, который выдает 154 лошадиные силы. Также у него есть передний привод и МКП; Не обошлось бы в этом списке без Renault Kangoo. Такую модель, выпущенную в 2001 году и с пробегом 231 тысяча км, продают за 4 тысячи долларов. Машина оснащена 1,9-литровым дизельным агрегатом, механической коробкой передач и передним приводом;

Такую модель, выпущенную в 2001 году и с пробегом 231 тысяча км, продают за Машина оснащена 1,9-литровым дизельным агрегатом, механической коробкой передач и передним приводом; Peugeot Partner 2004 года выпуска продают за 3 800 долларов. В него установлен двигатель на 1,4 литра, который выдает 102 л.с. также он МКП и передний привод. На одометре — 302 тысячи километров.

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