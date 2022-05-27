Какие водители и на какой период могут пересекать границу: правительство дало разъяснение

Какие водители и на какой период могут пересекать границу: правительство дало разъяснение

Правительство опубликовало постановление от 20 мая 2022 г. № 615, в котором определило порядок пересечения украинской границы профессиональными водителями в условиях военного положения.

В частности, пересекать границу имеют право две категории водителей.

Первая категория – водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи для Вооруженных Сил или других военных формирований, а также населения Украины. Ограничений по типу или массе транспортных средств в этой категории нет, передает Auto24.

Информация о водителях, перевозящих такие грузы, должна быть доступна Госпогранслужбе в специальной информационной системе, администратором которой является "Укртрансбезопасность".

Эта организация размещает данные водителей на основе писем от следующих организаций:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Водитель вносится в систему на 6 месяцев, а находиться за границей может не больше 30 дней. Если этот срок превышен, разрешение на выезд за границу такому водителю отменяется.

Также разрешено пересечение границы водителю коммерческой организации, имеющей лицензию на международные перевозки, но только на автомобили массой более 3 500 кг, принадлежащей этой организации. В то же время, если это грузовик, то в нем может быть только один водитель, если автобус – два. Этим категориям водителей разрешено быть за границей максимум 45 дней. Впрочем, пограничники могут не выпустить водителя, внесенного в базу "Укртрансбезопасности", если цель поездки не подтверждена.

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