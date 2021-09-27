Какими автомобилями владеет Александр Усик: коллекция боксера

Спортсмен любит машины и лично за ними ухаживает.

Украинец Александр Усик стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO. Это ему удалось сделать в поединке с британцем Энтони Джошуа, которого он победил.

Кроме бокса спортсмен также увлекается автомобилями, которых в его жизни было меньше десятка, но модели солидные. На каких именно машинах ездит боксер рассказали на сайте "АвтоПортал".

Впервые водить Усик попытался в подростковом возрасте. Тогда он ездил на "Москвиче-412" его отца, в котором и научился управлять авто.

Первым личным автомобилем Александра стала стала Skoda Octavia A5, которую он украсил изображением Мохаммеда Али. В 2013 году машина попала в ДТП в Симферополе, но после этого спортсмен от нее не отказался, и ездил на ней еще как минимум несколько лет.

autoportal.ua

Когда-то боксер приобрел кроссовер Kia Sorento, но через две недели машину разбила его жена. В 2012-м за победу на Олимпиаде-2012 Александр от Федерации бокса Украины получил Volvo XC90.

Затем он ездил на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200, который он очень любил.

"Мне очень нравится моя Toyota Land Cruiser 200, я не знаю какая машина может быть лучше. Я ездил на других, гораздо более дорогих авто, но в итоге я передвигаюсь практически только на "Крузер". Можно сказать, что я нашел свой автомобиль", — сказал Усик.

Позже у него были Lexus LX, Mercedes-Benz GLS и Audi RS Q8. Последнюю модель он купил летом 2020 года.

"Автомобили мне очень нравятся, я можно сказать" кайфую "от них. Сам люблю ухаживать за своей машиной, если время позволяет. У меня даже специальный пылесосик есть", — рассказал боксер.

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