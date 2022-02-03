Какой автомобиль приобрести вместо популярного кроссовера Nissan X-Trail: самые интересные варианты на украинском рынке

На украинском рынке множество привлекательных вариантов.

Зима постепенно заканчивается и под снегом стали появляться первые ямы на асфальте. Глядя на них, становится ясно, что автомобиль должен иметь высокий клиренс. Именно поэтому многие украинцы выбирают недорогой и надежный кроссовер Nissan X-Trail. Стоит такой автомобиль – 767 900 грн (примерно 27 400 долларов. Под капотом вы найдете двигатель – на 2 литра, который работает в паре с хорошим вариатором.

Но если вы не уверенны в этом авто, то ТСН.Авто предлагает вам подборку лучших автомобильных аналогов.

Начнем с компактного и стильного кроссовера Peugeot 2008. За него дилеры просят 689 694 грн (примерно 24 600 долларов). Его оборудовали небольшим турбированным двигателем – на 1.2 литра и обычной автоматической коробкой передач. Дизайн автомобиля очень современный и необычный. На таком автомобиле вы точно будете выделяться в потоке. Также по старой французской традиции автомобиль имеет очень много опций.

https://www.pnzdrive.ru

Еще один небольшой кроссовер, но от немцев – Volkswagen T-Cross. Этот автомобиль стоит 705 994 грн (приблизительно 25 200 долларов). За этот ценник предлагают автомобиль с довольно неплохим турбированным двигателем объемом 1 литр, который работает в паре с современной коробкой DSG на 7 ступеней. Комплектация уже неплохая – она имеет 6 Airbag, автоматическое освещение с LED лампами, подогрев сидений и датчики света и дождя.

topgear.com

Теперь почти народный автомобиль – KIA Sportage. Такой автомобиль стоит 716 722 грн (примерно 25 590 долларов). Под капотом у него разместился двигатель на – 2 литра, а ему помогает обычная и надежная АКПП на 6 передач. В комплектации вы найдете: датчики дождя и света, подогрев сидений, задние парктроники и камеру заднего вида. Весьма неплохой автомобиль за достаточно демократичный ценник. Тем более, что автомобиль получил новый интересный дизайн.

kia.ua

Еще один интересный автомобиль – Mazda CX3. За него нужно заплатить 738 700 грн (примерно 26 300 долларов). Под капотом у него атмосферный двигатель – на 2 литра с традиционным автоматом. Комплектация хорошая: датчики света и дождя, подогрев сидений и достаточно хорошая медиасистема. Также эти автомобили достаточно надежные и комфортные.

https://auto.ironhorse.ru

И напоследок рассмотрим популярный корейский кроссовер – Hyundai Tucson. За него нужно выложить 757 800 грн (примерно 27 050 долларов). Под капотом у него традиционный двигатель – на 2 литра и обычная АКПП на 6 передач, конечно, звезд с неба она не собирает, но очень надежна. Не забывайте об очень футуристическом дизайне машины, за эти деньги вы получаете много стиля, хорошую комплектацию и надежность.

https://topruscar.ru

Напомним, о том, какой автомобиль приобрести вместо кроссовера Mitsubishi Outlander : самые интересные варианты на украинском рынке.