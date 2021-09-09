Камеры автофиксации нарушений ПДД: законны ли они в Украине

Камеры автофиксации нарушений ПДД: законны ли они в Украине

Истцы недовольны, что штраф должен платить владелец авто, а не водитель-нарушитель.

Камеры автофиксации нарушений на дорогах — законны или не законны. Именно это взялся выяснять сегодня, 9 сентября, Конституционный суд Украины. Истцы апеллируют к тому, что штрафы выписывают на владельца авто, хотя за рулем может быть другой человек, и они спрашивают у судей или это законно.

Аргументы всех сторон слушал Александр Загородний. Об этом говорится 9 сентября в сюжете ТСН.16:45.

Конституционный суд Украины. Суде в красных мантиях внимательно выслушивают аргументы истцов. Они говорят о презумпции невиновности. Нельзя наказывать человека за правонарушение, которого он не совершал. Ведь камера снимает, а компьютер автоматически отправляет штраф владельцу автомобиля, который может быть не за рулем.

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"Если на видео не видно кто совершил это правонарушение, значит ищите кто его совершил", — сказал адвокат Артур Мартиросян.

В МВД ссылаются на европейский опыт — там, говорят, главное безопасность на дорогах.

"Если владелец транспортного средства кому-то предоставляет свою машину для того, чтобы он ею пользовался, он должен отвечать за то, что это лицо не будет нарушать правила дорожного движения. А если оно нарушает, то владелец может сказать: "Дорогой, плати штрафы", — отметил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Истица к Конституционному суду Алена Забара не соглашается. Говорит, штраф на ее машину выписали давно, сообщение ей не прислали, поэтому уже невозможно искать виновника.

Судьи внимательно выслушивают все аргументы и один за другим уходят из зала. На чьей стороне правда они будут выяснять уже за закрытыми дверями.

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Напомним, что КСУ может признать незаконной работу инспекторов по парковке.

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