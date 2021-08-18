Каждая вторая "евробляха" из Чехии есть в базах Интерпола: украинцам грозит уголовное дело и потеря авто

Каждая вторая "евробляха" из Чехии есть в базах Интерпола: украинцам грозит уголовное дело и потеря авто

В розыске преимущественно авто от 8 000 долларов, выпущенные с 2010 по 2019 года.

Украинцы, которые растаможивают автомобили на чешских номерах, столкнулись с проблемой, что их машины есть в базах Интерпола и соответственно в международном розыске.

Об этом сообщает сайт UBR.

Это проявляется во время последнего этапа растаможки, когда авто ставят на учет в местных сервисных центрах МВД. Обычно в розыске есть дорогие авто марок Mercedes-Benz, Audi, Land Rover и BMW.

Из-за этого на людей, которые пытаются растаможить такое авто, заводят уголовное производство, а машину забирают на штрафплощадку до выяснения всех обстоятельств.

"Если такая ситуация произошла, то нужно обращаться к адвокату, чтобы он доказывал легальность тех документов, на основании которых происходила покупка данного автомобиля — договор купли-продажи, другие документы, подтверждающие право собственности, и те документы, которые использовались при растаможивании", — сказал адвокат ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук.

После того, как транспортное средство выбивается в базах Интерпола, возбуждается уголовное дело, вносятся сведения в Единый реестр досудебных расследований и начинается расследование. После этого проводят допросы, расспрашивая где, когда и у кого было приобретено авто.

Параллельно подается запрос на официальное заключение от Интерпола по этому транспорту, а после этого — международный запрос, который включает в себя целую цепочку инстанций.

"Наша полиция обращается к Офису генпрокурора Украины, чтобы тот обратился к чешским коллегам. Они, в свою очередь, обращаются в полицию соответствующего региона, чтобы те опросили владельца автомобиля, который продал автомобиль в Чехии. И вся эта цепочка может продолжаться минимум год. Все это время автомобиль находится на штраф-площадке, и за его хранение также придется платить ", — говорит адвокат.

Источники в сервисных центрах рассказали, что в международном розыске оказывается каждая вторая машина из Чехии. В основном это автомобили стоимостью от 8 000 до 50 000 долларов, выпущенные с 2010 по 2019 года.

Наиболее вероятной причиной этого является то, что чешский гражданин или компания, которые продавали авто, заявили о ее кражи.

"С одной стороны они взяли деньги за автомобиль, потому что фактически его продали, но так как покупателем был украинец и продажа нигде не зафиксировали, параллельно заявили о похищении и получили компенсацию, идентичную стоимости ТС", — сообщил глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Соответственно украинцы попадают в такие ситуации, потому что большинство сделок на приобретение автомобилей на иностранных регистрациях в Украине должным образом не фиксировались и юридически не оформлялись.

Адвокат Вадим Володарский считает, что владельцы таких авто вряд ли смогут получить их обратно, разве что при отказе заявителя кражи.

Владельцам "евроблях", которые оказались в базах Интерпола, рекомендуют обращаться за юридической помощью, потому что кроме потери автомобиля можно утратить заплаченные таможенные платежи в размере 35-40 000 гривен.

"Защита" должна доказать в суде, что никаких криминальных действий или мошенничества со стороны украинца не было, и закрыть дело. Далее в ЕРДР внесут данные о том, что признаки уголовного нарушения по статье "похищение" отсутствуют и автомобиль вернут владельцу. Хотя это может занять несколько лет.

Ранее сообщалось, что "евробляхерам" напомнили о важном нюансе относительно превышения срока временного ввоза авто.

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