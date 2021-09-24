Киев из-за непогоды перед выходными "стоит" в пробках: где тяжело проехать

Киев из-за непогоды перед выходными "стоит" в пробках: где тяжело проехать

Пробки есть почти на всех столичных мостах.

Киев по состоянию на утро пятницы, 24 сентября, "стоит" в сильных пробках.

Согласно данным онлайн-сервиса Google-Maps, они есть на Большой Окружной дороге, улицах Соборная, Вадима Гетьмана, проспектах Победы (возле м. "Житомирская" и м. "Политехнический институт"), Валерия Лобановского, Воздухофлотский.

Также будет трудно проехать на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, Набережном шоссе, улицах Борщаговская, Набережно-Рыбальская, Семена Скляренко, проспектах Героев Сталинграда и Степана Бандеры (около м. "Почайна").

Кроме того, затруднено движение на мостах Патона, Метро, Гаванский и Северный. На въезде на Южный мост "тягучка" от м. "Славутич".

На левом берегу пробки есть на проспектах Романа Шухевича (от Северного моста до бульвара Перова), Юрия Гагарина и Броварский (от Гидропарка до м. "Дарница"), улице Братиславская (вблизи Броварского проспекта), бульваре Перова (от проспекта Алишера Навои до м. "Дарница").

Google Maps

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