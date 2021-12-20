Киев из-за гололеда и снегопада охватили безумные пробки: где трудно проехать

Больше всего в пробках застрял центр города.

В Киеве к вечеру образовались серьезные пробки. Виновником вечернего настроения стал снегопад. Традиционно для такого снежного конца рабочего дня движение парализовано и по мостам через Днепр.

Так, ссылаясь на данные онлайн-сервиса Google Maps, трудно проехать по улице Елены Телиги в сторону станции метро "Почайна", также никуда не спешит проспект Степана Бандеры, пробка наблюдается до середины Южного моста. Улица Новоконстантиновская "стоит" к до начала улицы Семена Скляренко.

Усложнение движения наблюдается на проспекте Победы (от метро "Театральная" и до станции "Житомирская"). Также, много автомобилей на подъездах к центру и на центральных улицах столицы. Самые серьезные пробки наблюдаются на улице Жилянской, Набережном шоссе, улице Михаила Грушевского, улице Юрия Ильенко и бульваре Леси Украинки.

Google Maps

Итак, все центральные артерии сильно нагружены, как только вам удастся освободиться от этой ловушки, далее поездка станет приятной без пробок. Помните, что на дорогах скользко и много снега. Всегда держите дистанцию и очень аккуратно тормозите, ведь при таких погодных условиях не спасет ни новая резина, ни система ABS.

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