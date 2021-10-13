Киев перед праздничными выходными сковали значительные пробки: на каких улицах сложно проехать

Киев перед праздничными выходными сковали значительные пробки: на каких улицах сложно проехать

В центре столицы очень затрудненное движение.

Киев состоянию на вечер пятницы, 13 октября, сковали сильные пробки.

Согласно данным Google Maps, сложно проехать по улицам Нижний Вал, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Новоконстантиновская, Богатырская и проспектом Степана Бандеры (около м. "Почайна").

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Также затруднено движение на улицах Большая Житомирская, Владимирская, Крещатик, Большая Васильковская, бульварах Леси Украински и Дружбы Народов и на проспекте Победы.

Кроме того, пробки есть на улицах Саперно-Слободская, Васильковская, Новая, Вадима Гетьмана, Голосеевском и Воздухофлотском проспектах и на Большой Окружной дороге.

На левом берегу автомобилям трудно двигаться на Харьковском и Бориспольском шоссе (от м. "Позняки" до м. "Бориспольская"), улицах Декабристов, Здолбуновская, Евгения Сверстюка, Братиславская, Броварском проспекте (вблизи м. "Левобережная" и м. "Черниговская") и бульваре Перова.

Google Maps

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничат движение на одном из мостов через Днепр.

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