Киев перед выходными охватили значительные пробки: где трудно проехать

В центре столицы затруднено движение.

Киев по состоянию на вечер пятницы, 3 сентября, охватили значительные пробки.

Согласно данным Google Maps осложнения движения наблюдаются на улицах Крещатик, Льва Толстого, Саксаганского, Жилянская и бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

Также пробки есть на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Богатырская, Новоконстантиновская (вблизи проспекта Степана Бандеры) и на самом проспекте Бандеры.

Кроме того, трудно проехать по улице Стеценко, Данила Щербакивского (около м. "Нивки"), Вадима Гетьмана, Борщаговская, проспектах Победы и Академика Палладина (возле м. "Академгородок").

Трудно проехать и на проспектах Валерия Лобановского, Воздухофлотский и Голосеевский, улицах Васильковская, Антоновича, Саперно-Слободская и на бульваре Дружбы Народов.

На левом берегу столицы пробки наблюдаются на бульваре Перова (возле проспекта Романа Шухевича), улице Братиславской (возле улицы Крайняя), Харьковском шоссе (на съезде на проспект Мира и Дарницкую площадь) и проспектах Освободителей (около м. "Дарница"), Броварский (около м. "Черниговская") и Николая Бажана (между м. "Бориспольская" и м. "Вырлица").

Google Maps

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