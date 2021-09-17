Киев перед выходными сковали пробки: какие улицы лучше объезжать

На левом берегу на одной из улиц произошло ДТП.

Киев состоянию на вечер пятницы, 17 сентября, сковали значительные пробки.

Согласно данным онлайн-сервиса Google-Maps, будет трудно проехать на Большой Окружной дороге (от улицы Ивана Сирко до улице Николая Трублаини), проспектах Науки и Голосеевский (между ВДНХ и переулком Василия Жуковского), улицах Кайсарова и Михаила Ломоносова.

Также затруднено движение на проспектах Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Победы, улицами Вадима Гетьмана, Саксаганского, Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, и на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки и Дружбы Народов.

Кроме того, пробки есть на Брест-Литовском шоссе, Большой Кольцевой дороге (вблизи улицы Городская), улицах Стиценко, Богатырская, Новоконстантиновская, Набережно-Рыбацкая, проспектах Героев Сталинграда и Степана Бандеры.

На левом берегу пробки есть на бульваре Перова, проспектах Броварском (возле м. "Лесная"), Юрия Гагарина, Николая Бажана (около м. "Осокорки" и м. "Вырлица"), Харьковском шоссе, Днепровской набережной и улице Пражской. На улице Евгения Сверстюка произошло ДТП, поэтому там и на улице Раисы Окипной все "остановилось".

Google Maps

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