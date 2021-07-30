Киев перед выходными застрял в пробках: где труднее всего проехать

Киев перед выходными застрял в пробках: где труднее всего проехать

Столица страдает от большого количества машин на дорогах

В Киеве по состоянию на вечер пятницы, 30 июля, наблюдаются сильные пробки.

Согласно данным Google Maps пробки наблюдаются на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Богатырская (возле станции м. «Почайна»), Новоконстантиновская (рядом с Куреневским парком») и Елены Телиги.

Также затруднено движение на проспектах Победы и Воздухофлотском, бульваре Шевченко, улицах Жилянская, Саксаганского, Красноармейская (около м. «Дворец Спорта» и м. «Площадь Льва Толстого») и Шота Руставели.

Кроме того, трудно проехать на части бульварах Леси Украинский и Дружбы Народов, проспектах Валерия Лобановского и Голосеевском, улицах Гринченко, Саперно-Слободская и на Большой окружной дороге.

На левом берегу столицы пробки наблюдаются на бульваре Перова (возле проспекта Романа Шухевича), улице Братиславской, Харьковском шоссе и проспекте Николая Бажана (около м. «Бориспольская» и м. «Вырлица»).

Google Maps

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