Киев после выходных охватили пробки: где труднее всего проехать

Далеко не лучшая ситуация на мостах.

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 14 июня, наблюдаются существенные пробки.

Так, ссылаясь на данные онлайн-сервиса Google Maps, автомобили охватили улицы Кирилловскую, Богатырскую, Елены Телиги, Щусева (от м."Сырец" до м."Дорогожичи"), Вадима Гетьмана и Набережно-Крещатицкую. Кроме того, трудно проехать по проспекту Героев Сталинграда.

Также серьезные осложнения движения наблюдаются на проспектах Победы (от м."Житомирская" до м."Берестейская" и от м."Политехнический институт" до Национального цирка Украины), Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Голосеевском и частично на Леся Курбаса.

В центре столицы пробки есть на Владимирском спуске, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, а также на улицах Михаила Грушевского, Большой Васильковской и Короленковской. Относительно мостов, то самая сложная ситуация наблюдается на Северном и Дарницком.

На левом берегу, в свою очередь, пробки есть на проспекте Петра Григоренко, Броварском, Бажана и на улице Центральной.

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