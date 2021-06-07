Киев в начале недели охватили невероятные пробки: где труднее всего проехать

Самая сложная ситуация наблюдается в центре.

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 7 июня, наблюдаются огромные пробки.

Так, ссылаясь на данные онлайн-сервиса Google Maps, автомобили заполонили улицы Елены Телиги, Щусева (от м."Сырец" до м."Дорогожичи"), Кирилловсую, Семена Скляренко, Богатырскую, Вадима Гетьмана, Жилянскую и Набережно-Крещатицкую.

Кроме того, трудно проехать по проспектам Героев Сталинграда, Победы (от м."Житомирская" до м."Берестейская" и от м."Политехнический институт" до Национального цирка Украины), Воздухофлотскому и Валерия Лобановского.

В центре столицы пробки присутствуют на Набережном шоссе, Владимирском спуске, бульваре Леси Украинки, а также на улицах Константиновской, Короленковской и Большой Васильковской. Что касается мостов, то самая сложная ситуация наблюдается на Патона.

На левом берегу, в свою очередь, "стоят" проспект Бажана, улицы Центральная и Попудренко.

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