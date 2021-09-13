Киев "застыл" в безумных пробках в начале рабочей недели: где не проехать

Киев "застыл" в безумных пробках в начале рабочей недели: где не проехать

Авто охватили значительную часть города.

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 13 сентября, наблюдаются существенные пробки.

Так, ссылаясь на данные онлайн-сервиса Google-Maps, осложнение движения наблюдается на улицах Кирилловской, Елены Телиги, Щусева (от м."Сырец" до м."Дорогожичи"), Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой, Дегтяревской и Вадима Гетьмана .

Кроме того, трудно проехать по проспектам Степана Бандеры, Героев Сталинграда, Победы (от м."Житомирская" до м."Берестейская" и от м."Шулявская" до Национального цирка Украины), Воздухофлотскому, Любомиру Гузару и Голосеевскому.

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Ближе к центру и в самом центре столицы пробки присутствуют на улицах Жилянской, Короленковской, Большой Васильковской, Набережному шоссе, Владимирском спуске и бульваре Тараса Шевченко. Авто заполонили и мосты, "стоят" Северный, Русановской и Дарницкий.

На левом берегу, в свою очередь, пробки есть на улицах Оноре де Бальзака, Курнатовской, Миропольской, Братиславской, Центральной Здолбуновской, Анны Ахматовой, бульваре Перова, Дарницком и Харьковском шоссе, Днепровской Набережной, а также на проспектах Освободителей, Броварском, Соборности, Петра Григоренко и Николая Бажана.

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