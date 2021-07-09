Киевская таможня задержала "евробляху" за 600 тысяч евро

На владельца уже наложили серьезный денежный штраф.

Киевская таможня совместно с Нацполицией Украины разоблачили незаконное пребывание на таможенной территории Украины автомобиля Lamborghini Aventador.

Об этом сообщает "Киев Автомобильный" в Facebook.

Отмечается, что во время проверки электронной таможенной базы данных Киевской таможней установлено, что данное транспортное средство ввезено на территорию Украины через одну из таможен на украинско-польской границе гражданином Израиля в режиме временного ввоза на срок до одного года еще в феврале 2020 года.

"По имеющейся информации, автомобиль по окончании срока вывезен за пределы Украины не был, и с заявлением о продлении срока временного ввоза спорткара его владелец таможне не обращался.

Таким образом, элитный автомобиль Lamborghini Aventador стал предметом нарушения таможенных правил, поскольку гражданин, который его завез на территорию Украины, нарушил украинское таможенное законодательство", — говорится в сообщении.

Так, по указанному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.6 ст 481 Таможенного кодекса Украины, автомобиль временно изъят, а материалы дела таможня направила в суд. На днях по этому делу судом вынесено решение, согласно которому на гражданина Израиля наложен штраф в размере 170 тысяч грн.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку