Когда можно ехать на красный свет: патрульный назвал три случая

Красный свет / © pexels.com

В Украине проезд на красный сигнал светофора является серьезным нарушением. За него водитель рискует получить штраф в размере 510 грн или даже 1445 грн с лишением прав на срок до года. В то же время в правилах есть несколько исключительных ситуаций, когда движение на красный не считается нарушением.

Об этом рассказал опытный патрульный, пишет «Автотема».

Когда в Украине можно ехать на красный?

Сигналы регулировщика

Если на перекрестке работает инспектор и его жест противоречит светофору, водитель обязан выполнить именно команду регулировщика. В таком случае проезд даже на красный свет является законным.

Завершение маневра

Другая распространенная ситуация — когда водитель въехал на перекресток под зеленый сигнал, но заканчивает движение уже на красный. Это не наказывается, ведь другие участники должны дать водителю возможность освободить проезжую часть. Много аварий случается именно из-за нежелания пропустить таких водителей. Правила однозначны: завершение маневра разрешено.

Опасность экстренного торможения

Если остановка на красный требует резкого нажатия на тормоз и может создать аварийную ситуацию, движение разрешается продолжить. Это случается, например, на скользкой дороге или при движении на высокой скорости.

Специалисты подчеркивают: эти исключения не означают, что можно игнорировать правила. Они лишь освобождают от ответственности в отдельных обстоятельствах. Во всех остальных случаях проезд на красный сигнал — опасное нарушение, которое может стоить не только денег, но и жизни.

К слову, ранее объяснялось, что делать водителям, если светофор не работает или подает одновременно несколько сигналов. Многие водители считают, что в таких случаях можно проехать на красный свет, но это не так.