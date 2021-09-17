Когда отсутствие страхового полиса не является основанием для штрафа: суд дал разъяснение

Когда отсутствие страхового полиса не является основанием для штрафа: суд дал разъяснение

Но его все же с собой лучше иметь.

Автомобилистам рассказали, когда отсутствие страхового полиса не является основанием для штрафа.

Об этом говорится в Дорожном адвокате.

Отмечается, что сотрудники полиции остановили автомобиль. По просьбе водителя сообщить причину остановки сообщили о нарушении ПДД. Однако, доказательств нарушения инспекторы не предоставили. Из-за отсутствия доказательств нарушения водитель отказался предъявить страховой полис. За непредъявление страхового полиса в отношении водителя вынесли постановление о привлечении его к административной ответственности и наложили штраф 425 грн.

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Водитель обжаловал постановление в суде. В иске подчеркнул, что он не нарушал ПДД. Доказательств обратного сотрудниками полиции не предоставлено. Учитывая, что инспектором не было предоставлено доказательств нарушения ПДД, по мнению водителя, инспектор не имел права требовать предъявления документов для проверки.

Предоставляя оценку доводам водителя, суд отметил, что право органов полиции проверять наличие указанных в пункте 2.1 ПДД документов на право управления, в частности полиса водителя, корреспондируется с обязанностью водителя иметь при себе и по требованию сотрудника полиции предъявить такие документы. Таким образом, отсутствие полиса является основанием для привлечения водителя к административной ответственности.

Вместе с тем суд обратил внимание, что инспектор имел возможность проверить наличие страхового полиса через электронную систему, что им не было осуществлено. При этом, судом установлено, что водитель на момент остановки все же имел действующий полис. Однако не предъявлял его по личным мотивам.

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По результатам рассмотрения дела суд отменил штраф полиции из-за того что инспектор не воспользовался правом проверки наличия полиса по базе МСТБУ.

Таким образом, по мнению суда, даже если водитель отказался предъявлять полис, инспектор должен был самостоятельно проверить его наличие в электронной системе. И только после отсутствия такого полиса в электронной базе инспектор имел права оштрафовать водителя за отсутствие полиса.

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