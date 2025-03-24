Когда в случае ДТП не нужно вызывать полицию: объяснение патрульного

Водители могут самостоятельно оформить аварию без вызова полиции. Главное – соблюсти несколько важных условий.

Не каждое ДТП в Украине требует обязательного вызова патрульной полиции. В некоторых случаях водители могут самостоятельно оформить аварию без привлечения правоохранителей.

Об этом рассказал опытный инспектор, сообщает SUV News.

Как объяснил инспектор, закон разрешает участникам аварии при определенных условиях оформить событие с помощью Европротокола.

Это возможно, если:

никто не пострадал,

водители находились в трезвом состоянии,

у водителей есть действующие полисы обязательного страхования ("автоцивилка"),

нанесенный ущерб не превышает 80 тыс. грн и не затрагивает имущество третьих лиц.

В таком случае с согласия сторон можно обойтись без вызова полиции и самостоятельно заполнить документ.

Европротокол можно оформить как на бумажном бланке, так и в электронном виде. Далее все вопросы решаются между страховыми компаниями водителей-участников ДТП.

Напомним, в Украине водители всех транспортных средств обязаны иметь "автоцивилку". В случае вождения без автострахования придется заплатить штраф.