Коллапс на границе: только 12% "евроблях" получат украинские номера

До конца льготного растаможивания остается две недели.

На границе наблюдается коллапс с машинами на европейской регистрации.

Об этом в комментарии UBR сообщил юрист организации "АвтоЕвроСила" Александр Козачук.

Так, по его словам, украинцы только сейчас бросились растаможивать свои "евробляхи", создавая таким образом сверхсложную ситуацию на таможнях. Несмотря на это "легализовать" подобные транспортные средства смогут далеко не все. Как отметил Козачук, украинские номера успеют получить максимум 65 тысяч европейских машин (12%) из около 550 тысяч, находящихся в Украине на май 2021-го. Таким образом, около 88% "евроблях" (около 485 тысяч) не успеют пройти растаможку до истечения срока.

"Такая украинская натура все делать в последний момент. Некоторые только приступили к процедуре растаможки. Многие, разумеется, уже не успеют ее закончить", — сказал Козачук.

Кроме того, коллапс также связан с процедурой регистрации машин, въехавших со стороны России. Таким авто нужно снова ехать на границу и делать перезаезд. По словам представителя "АвтоЕвроСилы", люди стоят в очередях несколько дней.

Всем, кто не успеет растаможить автомобили из Европы, грозит их консфискация и штраф в размере 170 тысяч грн.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

Добавим, что льготное растаможивание автомобилей на европейской регистрации завершается 11 ноября.

Читайте также :

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку