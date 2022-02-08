КрАЗ собирается в 2022 году выпустить новый легкий грузовик: что известно о модели

Выход ожидается летом.

Кременчугский автозавод (КрАЗ) намерен в 2022 году выпустить новый легкий грузовик.

Об этом сообщил генеральный директор Роман Черняк, передает AutoConsulting.

Отмечается, что новинка должна появиться к лету 2022 и занять нишу развозных грузовиков для города.

"Мы планируем где-то на лето еще одну модель малой грузоподъемности – около 5 тонн. Поверьте, раньше у нас был создан технологический цикл под большие машины и перейти на малые грузовики очень не просто. Мы для этого покупаем новое, современное оборудование. Работаем над этим, чтобы расширить гамму машин, которые будем выпускать", – сказал Черняк.

Подробностей о новинке пока не много. Как стало известно источнику, разработку сверхлегкого КрАЗа на предприятии ведут уже давно. В 2016 году даже создан прототип КрАЗ-5401Н2 с кабиной Renault. Он имел грузоподъемность 6 т, комплектовался дизельным двигателем 170 литров. Но в окончательном варианте "ребенок" может получить кабину от другого грузовика, кроме того, снова просмотрят его ходовую часть, чтобы снизить вес.

Работают на КрАЗ и над еще одним перспективным направлением – разработкой легкого грузовика с колесной формулой 4X4, который может стать заменой ГАЗ-66.

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