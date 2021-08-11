Кременчугский НПЗ заработал на полную: насколько это повлияет на стоимость бензина, дизеля и автогаза

Кременчугский НПЗ заработал на полную: насколько это повлияет на стоимость бензина, дизеля и автогаза

В последнее время в цене добавляет только голубое топливо.

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) достиг уровня максимального суточного производства в 14 тысяч тонн топлива.

Специалисты в комментарии для UBR рассказали, насколько это повлияет на стоимость бензина, дизеля и автогаза.

Отмечается, что в последнее время в оптовом сегменте цены формировались не по импортному паритету, как раньше, а с учетом предельных цен на АЗС, устанавливаемых Минэкономики.

"Таким образом, оптовики, создавая ситуативный дефицита дизтоплива, фактически "перенесли" центр создания прибыли из розничного сегмента на оптовый", — отметил эксперт Леонид Косянчук.

По его словам, в сложившейся ситуации, розница была вынуждена "поднимать" цены на АЗС до установленного предела Минэкономики. А за подобные рыночные "эксперименты" вынуждены были платить потребители. Увеличение объема собственного производства на 5 тысяч тонн/сутки "Укртатнафты" уже "охладило" аппетиты оптовиков. Эксперт отметил, что некоторые цены "пошли вниз".

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По мнению Косянчука, насколько эта тенденция отразится на ценах на АЗС, будет понятно примерно через неделю.

"Сегодня таких оснований еще нет, потому что в торговой сети еще остаются нефтепродукты, приобретенные по предварительной цене. По мере замещения дорого ресурса дешевым, появятся предпосылки к снижению цен на АЗС, хотя это маловероятно в период максимального потребления", — подытожил эксперт.

Эксперт по рынку топлива Александр Киримов, в свою очередь, считает, что цены на АЗС "снизятся тогда, когда уменьшится потребление". По его словам, отечественные производители обеспечивают "по бензину" около 50% потребления. По дизтопливу ситуация хуже — там этот показатель не превышает 30%, а по автогазу — еще хуже, до 20%.

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