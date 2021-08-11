Кременчугский НПЗ заработал на полную: насколько это повлияет на стоимость бензина, дизеля и автогаза

В последнее время в цене добавляет только голубое топливо.
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) достиг уровня максимального суточного производства в 14 тысяч тонн топлива.
Специалисты в комментарии для UBR рассказали, насколько это повлияет на стоимость бензина, дизеля и автогаза.
Отмечается, что в последнее время в оптовом сегменте цены формировались не по импортному паритету, как раньше, а с учетом предельных цен на АЗС, устанавливаемых Минэкономики.
"Таким образом, оптовики, создавая ситуативный дефицита дизтоплива, фактически "перенесли" центр создания прибыли из розничного сегмента на оптовый", — отметил эксперт Леонид Косянчук.
По его словам, в сложившейся ситуации, розница была вынуждена "поднимать" цены на АЗС до установленного предела Минэкономики. А за подобные рыночные "эксперименты" вынуждены были платить потребители. Увеличение объема собственного производства на 5 тысяч тонн/сутки "Укртатнафты" уже "охладило" аппетиты оптовиков. Эксперт отметил, что некоторые цены "пошли вниз".
По мнению Косянчука, насколько эта тенденция отразится на ценах на АЗС, будет понятно примерно через неделю.
"Сегодня таких оснований еще нет, потому что в торговой сети еще остаются нефтепродукты, приобретенные по предварительной цене. По мере замещения дорого ресурса дешевым, появятся предпосылки к снижению цен на АЗС, хотя это маловероятно в период максимального потребления", — подытожил эксперт.
Эксперт по рынку топлива Александр Киримов, в свою очередь, считает, что цены на АЗС "снизятся тогда, когда уменьшится потребление". По его словам, отечественные производители обеспечивают "по бензину" около 50% потребления. По дизтопливу ситуация хуже — там этот показатель не превышает 30%, а по автогазу — еще хуже, до 20%.