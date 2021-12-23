Кроссовер KIA Sportage нового поколения добрался до Украины: объявлены цены

Модель будет доступна в трех комплектациях.

Новый кроссовер KIA Sportage пятого поколения вышел на рынок Украины.

Об этом сообщает официальное представительство бренда.

Так, рестайлинговая версия этой модели выросла до 4 515 мм длиной при колесной базе 2 680 мм. Дизайн автомобиля стал намного выразительнее и оригинальнее – с широкой решеткой радиатора и изогнутыми светодиодными фарами. В салоне появилась виртуальная приборная панель.

Купить KIA Sportage в Украине можно уже сейчас, но на старте продаж будет предложена машина только с одним мотором – бензиновым двухлитровым мощностью 156 л.с. На выбор – механическая и автоматическая трансмиссия. Также для Sportage пока заявлен только передний привод – версии с полноприводной трансмиссией появятся позже.

Стоимость KIA Sportage в Украине будет начинаться от 644 974 гривен . Базовая комплектация Comfort расширена и включает в себя 17-дюймовые диски, кондиционер, датчик света, подогрев руля и сидений, камеру заднего вида, системы автоматического торможения и контроля полосы движения. Такая же машина с "автоматом" обойдется в 686,8 тыс. грн .

Средняя комплектация Prestige предлагает только автоматическую трансмиссию, двухзонный климат-контроль, парктроники, зеркала с автоматической сборкой и датчик дождя. Цена – от 726,6 тыс. гривен .

Топ-версия GT-Line стартует от 1,05 млн гривен . В оснащении – кожаный салон, бесключевой доступ, сиденье с электроприводом, подогревом и вентиляцией, система кругового обзора, мониторинг "слепых" зон зеркал. Также есть трёхзонный климат-контроль.

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