Крупнейшие АЗС Украины изменили цены на бензин и дизельное топливо

Сети мгновенно отреагировали на изменения от Минэкономики.

Украинские сети АЗС в четверг, 26 августа, скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

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Отмечается, что средняя цена в стране бензина А-92 снизилась на 21 коп./л и составила 29,09 грн/л, бензин А-95 подешевел на 24 коп./л — до 29,96 грн/л, а дизельное топливо — на 11 коп./л, до 28,09 грн/л.

В частности, отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании снизили цену на дизельное топливо на 53 коп./л, до 28,11 грн/л. "Двойка" и "пятерка" обычных марок на станциях этих сетей подешевели на 1-1,14 грн/л, до 29,99 грн/л и 30,53грн/л.

Кроме того, все виды горючего подешевели на 50 коп./л на станциях сети "Фактор". Цена ДТ в сетях Prime и Motto опустилась на 20 и 12 коп./л.

enkorr

Добавим, что Министерство экономики Украины 26 августа обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 25,53 грн/литр и дизтоплива — 21,11 грн/л, на основании которых рассчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,53 грн/литр, на "обычное" дизтопливо — 28,11 грн/л.

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