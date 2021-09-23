Крупнейшие АЗС Украины изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Сети быстро отреагировали на сообщение Минэкономики.

Крупнейшие сети АЗС в четверг, 23 сентября, скорректировали цены бензина и дизельного топлива.

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

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В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 44 коп./л и 50 коп./л, до 31,17 грн/л и 30,49 грн/л соответственно. В то же время дизельное топливо в этих сетях подорожало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.

В итоге 23 сентября средняя цена "двойки" по Украине снизилась на 10 коп./л, до 29,22 грн/л, "пятерки" — на 9 коп./л, до 30,10 грн/л, а цена дизтоплива выросла до 28,51 грн/л (+7 коп./л).

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 26,17 гривны за литр, для дизельного топлива — 22,59 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 44 коп./литр и выросла на 27 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,17 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,59 грн/л.

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