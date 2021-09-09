"Кто это говно купит": украинцев возмутила презентация LADA Niva на выставке в Виннице

Многие высказались о несоответствии критериев цена — качество.

На выставке агропромышленности в Виннице состоялась презентация российского внедорожника LADA Niva Travel.

Об этом сообщает Автоцентр.

Отмечается, что этот автомобиль представлен в трех комплектациях: Classic, Comfort и Luxe. Цены на эту модель следующие: от 373 973 гривен за "классическую" комплектацию, за 390 488 гривен — версия Comfort, и по цене 436 363 гривен за "люксовый" вариант.

autocentre.ua

Впрочем, такое предложение для отечественных аграриев украинцы восприняли, мягко говоря, не очень, передает РБК-Украина. Так, в сети посыпались недовольные комментарии с обсуждениями самого автомобиля LADA Niva Travel, страны производителя, а также многие высказались о несоответствии критериям цена — качество.

Вашему вниманию самые "горячие" комментарии.

как оно попало в Украину когда идет война ?;

фу бл*ть, люди не покупайте это дерьмо;

новые автомобили этого бренда должны быть под запретом сбора и продажи в Украине;

кто это говно купит интересно за 13 тысяч долларов ?;

а зачем это в Украине да еще и за такие деньги;

шедевр просто. И цена супер, а то что сгниет через год — фигня;

только не ВАЗ! Это просто колоссальное пренебрежение к себе — покупать авто у оккупантов.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине в пять раз выросли продажи российских моделей LADA.

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