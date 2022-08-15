Министр инфраструктуры Александр Кубраков подробно рассказал о возможном возвращении акциза на топливо и назвал даты, когда это может произойти.

Так, Кубраков наметил нынешнюю ситуацию с топливом на украинских АЗС.

"На сегодняшний день топливо есть уже на всех заправках. Мы это видим, по всей стране, по всем регионам — как большие сети, так и малые сети. Несмотря на то, что произошла коррекция курса национальной валюты — все равно цена продолжает на некоторых сетях даже падать, несмотря на повышение курса. Это обуславливается тем, что стоимость топлива на мировых рынках нефтепродуктов тоже уменьшается", — сказал министр инфраструктуры.

Также он привел пример относительно стоимости акциза в других странах Европы и чего ждет с ценами на бензин и дизель в Украине после возвращения акциза.

"Что именно происходит: прежде всего, наше предложение было поддержано правительством. Введение акцизных ставок на уровне 100 евро. Евросоюз имеет соответствующую директиву, в которой установлен минимальный уровень акциза на бензин 359 евро. Например: в Германии ставка акциза на бензин 654 евро, в Польше — 276, в Румынии — 373, в Словакии — 555 евро. Мы рассчитываем, что сейчас цена на мировых рынках продолжает падать. Надеюсь, что розничные цены, например, на дизель не будут изменены вообще, а на бензин будет незначительно. Такая тенденция на рынке сохранится, если наши законопроекты будут поддержаны в ближайшее время".

Напоследок Кубраков рассказал, когда может быть возвращен акциз на топливо.

"Надеюсь, что частичное возвращение акциза позволит хотя бы в небольших объемах временные мосты, которые мы сейчас начали делать, доделать до конца этого года. Любые поступления в бюджет, акцизы или налоги, которые были отменены в начале года, все они важны и имеют значение. Все будет зависеть от того, как будет быстро рассматриваться законопроект в ВР. Если он будет рассмотрен в ближайшие недели, то он может заработать с 1 сентября или с 1 октября", — подытожил министр инфраструктуры.

Как известно, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо.

В пояснительной записке к документу автор документа премьер Денис Шмигаль жалуется, что в стране существует значительный дефицит средств для финансирования дорожного хозяйства. Таким образом, премьер предлагает установить ставки акцизного налога на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан в размере 100 евро за 1000 литров. По расчетам правительства такая инициатива принесет госбюджету 2 млрд грн в месяц. В то же время, Кабмин предлагает оставить льготный НДС на топливо, которое сейчас составляет 7% вместо 20%.

Отметим, что именно Министерство инфраструктуры Украины вышло с инициативой вернуть акциз на топливо.