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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Куришь за рулем — плати штраф: когда за сигарету грозит наказание

В Украине могут оштрафовать за курение в общественном транспорте. Это касается как водителей, так и пассажиров.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Курение за рулем авто

Курение за рулем авто / © pixabay.com

Несмотря на запреты, на украинских дорогах до сих пор можно увидеть, как водитель маршрутки спокойно прикуривает прямо во время движения. Пассажиры вынуждены дышать дымом, а сам водитель будто и не замечает проблемы. За это водителю грозит штраф.

Об этом пишет издание «Твоя машина».

Закон говорит четко: курение в общественном транспорте запрещено. Это регулируется частью 2 статьи 119 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Запрет касается как водителей, так и пассажиров. За нарушение предусмотрен штраф в размере от 85 до 340 грн. Вроде бы и немного, но вопрос принципиальный.

«Дым в общественном транспорте — это не просто неуважение к пассажирам, а нарушение, за которое предусмотрена ответственность», — отметил адвокат Андрей из Киева, который специализируется на административных делах.

По его словам, даже если водитель курит во время остановки, но находится в салоне — это уже подпадает под действие закона.

В частном транспорте курение не запрещено — там решает сам водитель. Но если в авто есть дети или другие пассажиры, то стоит вспомнить об элементарной этике и заботе.

К слову, ранее полицейский рассказал, можно ли садиться за руль авто после употребления безалкогольного пива. По словам инспектора, бывали случаи, когда алкотестер показывал до 0,3 промилле алкоголя после употребления такого напитка.

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