Курение за рулем авто / © pixabay.com

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Несмотря на запреты, на украинских дорогах до сих пор можно увидеть, как водитель маршрутки спокойно прикуривает прямо во время движения. Пассажиры вынуждены дышать дымом, а сам водитель будто и не замечает проблемы. За это водителю грозит штраф.

Об этом пишет издание «Твоя машина».

Закон говорит четко: курение в общественном транспорте запрещено. Это регулируется частью 2 статьи 119 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Запрет касается как водителей, так и пассажиров. За нарушение предусмотрен штраф в размере от 85 до 340 грн. Вроде бы и немного, но вопрос принципиальный.

«Дым в общественном транспорте — это не просто неуважение к пассажирам, а нарушение, за которое предусмотрена ответственность», — отметил адвокат Андрей из Киева, который специализируется на административных делах.

По его словам, даже если водитель курит во время остановки, но находится в салоне — это уже подпадает под действие закона.

В частном транспорте курение не запрещено — там решает сам водитель. Но если в авто есть дети или другие пассажиры, то стоит вспомнить об элементарной этике и заботе.

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К слову, ранее полицейский рассказал, можно ли садиться за руль авто после употребления безалкогольного пива. По словам инспектора, бывали случаи, когда алкотестер показывал до 0,3 промилле алкоголя после употребления такого напитка.