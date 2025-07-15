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Латинские буквы на номерах авто: что они означают
Украина изменила систему автомобильных номеров, и теперь первые две буквы на знаках могут указывать не на регион, а на способ оформления покупки авто.
Еще недавно первые две буквы на автомобильных номерах указывали на регион, в котором был зарегистрирован транспорт. Однако сейчас эта система претерпела заметные изменения — и теперь разобраться в символах стало значительно сложнее.
Об обновлении сообщает издание «Украина за рулем».
Отмена региональной «прописки»
В 2023 году Министерство внутренних дел Украины утвердило новые правила относительно автомобильных номеров. Согласно приказу, исчезла обязательная привязка к конкретной области. Это означает, что теперь автомобили могут получать номера без учета места регистрации.
Со временем появились новые серии номеров, которые вызвали дополнительные вопросы у владельцев транспорта. Особенно, когда вместо традиционных кодов регионов начали появляться латинские буквы, имеющие совсем другое значение.
Что означают латинские буквы на номерных знаках?
ED или DC — такие сочетания на номерных знаках указывают, что покупка автомобиля была оформлена онлайн через «Электронный кабинет водителя» в единой информационной системе МВД.
DI или PD — эти буквы появляются, когда договор купли-продажи транспорта был заключен через Единый государственный портал электронных услуг, в частности с помощью приложения «Дия».
Эти коды расположены на том же месте, где раньше указывался регион Украины — например, АА для Киева или ВС для Львовской области. Теперь же эти буквы отражают не географию, а цифровой формат оформления сделки.
Напомним, в Главном сервисном центре МИС ранее информировали, что в Украине действуют ограничения на использование букв Z и V в номерных знаках авто.