Латинские буквы на номерах авто: что они означают

Автомобильные номера с латинскими буквами / © Автоцентр

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Еще недавно первые две буквы на автомобильных номерах указывали на регион, в котором был зарегистрирован транспорт. Однако сейчас эта система претерпела заметные изменения — и теперь разобраться в символах стало значительно сложнее.

Об обновлении сообщает издание «Украина за рулем».

Отмена региональной «прописки»

В 2023 году Министерство внутренних дел Украины утвердило новые правила относительно автомобильных номеров. Согласно приказу, исчезла обязательная привязка к конкретной области. Это означает, что теперь автомобили могут получать номера без учета места регистрации.

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Со временем появились новые серии номеров, которые вызвали дополнительные вопросы у владельцев транспорта. Особенно, когда вместо традиционных кодов регионов начали появляться латинские буквы, имеющие совсем другое значение.

Что означают латинские буквы на номерных знаках?

ED или DC — такие сочетания на номерных знаках указывают, что покупка автомобиля была оформлена онлайн через «Электронный кабинет водителя» в единой информационной системе МВД.

DI или PD — эти буквы появляются, когда договор купли-продажи транспорта был заключен через Единый государственный портал электронных услуг, в частности с помощью приложения «Дия».

Эти коды расположены на том же месте, где раньше указывался регион Украины — например, АА для Киева или ВС для Львовской области. Теперь же эти буквы отражают не географию, а цифровой формат оформления сделки.

Напомним, в Главном сервисном центре МИС ранее информировали, что в Украине действуют ограничения на использование букв Z и V в номерных знаках авто.