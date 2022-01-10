Легковые автомобили в Украине могут подорожать: названа причина

Дилеры оказались в затруднительном положении.

В Украине может возрасти стоимость легковых автомобилей.

Все дело в том, что с 10 января стоимость погрузки и выгрузки легковых автомобилей с морских судов в ГП "Морской торговый порт "Черноморск" повышена на $29, с $18 за одну единицу транспорта – до $47. Кроме того, руководство порта ввело обязательно услугу стоимостью $20 — "экспедирование по изготовлению расходного ордера на специализированном паромном комплексе".

Соответствующие данные опубликовал у себя на странице Facebook генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Так, в комментарии UBR он добавил, что указанные цифры приведены без 20% НДС – соответственно, суммарно услуги порта по разгрузке машин подорожают на $59 за одно транспортное средство (ТС).

Назаренко выразил уверенность, что эти расходы компании переведут на конечного покупателя машины, а также выразил опасение, что $59 подорожанием может не ограничиться – отдельные фирмы могут воспользоваться незначительным увеличением своих расходов как повод для большего роста стоимости авто. В то же время, эксперт отметил, что в самом порту решения об увеличении тарифа никак не аргументировали. Сам же он считает его необоснованным.

Глава ВААИД также обвинил порт "Черноморск" в злоупотреблении монопольным положением и заявил, что будет обращаться с соответствующей жалобой в Антимонопольный комитет. Он объяснил свое мнение тем, что порт "Черноморск" – единственный в Украине может принимать паромы с легковыми авто, поскольку, в отличие от других портов, это позволяет делать глубина причалов.

"Единственный выход для импортеров, если они хотят противостоять злоупотреблениям – переориентироваться на автовозы. Однако не всегда это возможно – точно так нельзя сделать при импорте японских машин", – подытожил Назаренко.

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