Льготное растаможивание "евроблях" для участников ООС: сколько уже авто "легализовали" этим способом в Украине

Льготное растаможивание "евроблях" для участников ООС: сколько уже авто "легализовали" этим способом в Украине

Это можно сделать до восьмого февраля 2022 года включительно.

Как известно, с 11 ноября в Украине завершился срок льготного растаможивания автомобилей на европейской регистрации.

Отныне легально растаможить "евробляху" должны только участники АТО/ООС, у которых срок действия истекает в середине февраля 2022 года.

По информации Государственной таможенной службы Украины, по состоянию на 22 декабря такой возможностью воспользовались 249 человек. Больше всего "евроблях" украинцы оформили на Одесской таможне — 72 единицы. Также в тройку лидеров вошли Ивано-Франковская и Днепровская таможни – 25 и 29 единиц соответственно.

Таможенники напомнили, что участники Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил (АТО/ООС) могут воспользоваться упрощенным режимом для оформления до 8 февраля 2022 включительно. Следовательно осталось полтора месяца. Для подтверждения статуса участника боевых действий и пребывания на территории проведения ООС желающие растаможить авто должны предоставить документы, выданные Министерством обороны, Национальной гвардией, Государственной пограничной службой или Нацполицией.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление давалось 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.

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