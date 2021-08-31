Льготное растаможивание "евроблях" уже принесло в Госбюджет более миллиарда гривен

Льготное растаможивание "евроблях" уже принесло в Госбюджет более миллиарда гривен

За два с половиной месяца в Украине растаможили 28 тысяч подобных машин.

Госбюджет получил более один млрд грн от льготного растаможивания авто на еврономерах.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Так, с 15 июня по 27 августа было растаможено 28 тысяч "евроблях". Отмечается, что собранные средства пойдут на "борьбу с COVID-19".

"Государство получит дополнительные поступления в бюджет, крайне важны для поддержания медицинской системы. В то же время граждане, пользующиеся автомобилями с иностранной регистрацией, могут стать их полноценными собственниками в полном соответствии с действующим законодательством", — отметил заместитель Председателя Гостаможслужбы Украины Руслан Черкасский.

Упрощение касается легковых автомобилей и автомобилей для перевозки груза общим весом до 3,5 тонн:

которые были ввезены в Украину в режиме временного ввоза или транзита и по состоянию на 31 декабря 2020 находились в Украине;

с года выпуска которых прошло 5 и более лет.

Такие транспортные средства временно освобождаются от уплаты ввозной пошлины. Следовательно, владельцы вынуждены оплатить:

акцизный налог (сумма коэффициентов по формуле: возраст авто + тип двигателя + объема двигателя);

НДС — 20%; от суммы акцизного налога.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

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