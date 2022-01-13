Льготное растаможивание "евроблях": юрист указал на несвоевременность новогодних изменений в законопроект

До легализации подобного авто остается почти месяц.

Как известно, в Украине остался только один легальный способ льготного растаможивания "евроблей".

Впрочем, так называемый ресурсный закон №1914-IX, вступивший в силу с 1 января, предусматривает изменения в процедуре таможенного оформления авто на еврономерах. Теперь владельцам машин из России не нужно совершать перезаезд. Так, оформление можно пройти на внутренних таможнях и не тратить время и деньги на поездки.

Несмотря на это, такие изменения не повлекут за собой существенного ажиотажа среди владельцев авто, потому что с 10 ноября 2021 по 8 февраля 2022 льготным растаможиванием могут воспользоваться только определенные категории участников Операции объединенных сил, сказал в комментарии для UBR юрист Иван Казачук.

Так, по его словам, с 20 ноября 2021 года по 10 января 2022 года оформлено 250 авто на всю Украину – это очень мало. За весь период действия периода льготного растаможивания на "евроблях" украинские номера получили 85 тысяч машин. На данном этапе на территории Украины находятся около 300 тысяч автомобилей из России.

В настоящее время льготами могут воспользоваться только те, кто находился в зоне ООС с 15 мая по 8 ноября 2021 года. Кроме того, к последним предъявляются жесткие требования по оформлению документов и отсутствию штрафов.

По словам юриста, также несправедливо, что льготным растаможиванием не могут воспользоваться граждане, защищавшие государственность в тяжелейшие 2014-2015 годы.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон № 1402-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства . Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — № 1403-IX "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины".

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление давалось 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.

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