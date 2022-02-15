Льготный период растаможки закончился: сколько средств принесли бюджету налоги от "евроблях"

На сегодня в стране растаможили более 88 тысяч авто.
Налоги от "евроблях" прибавили в бюджет более 3 млрд гривен.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 15 февраля.
Ровно неделю назад истек льготный период для владельцев таких автомобилей. Теперь полиция может останавливать нерастаможенные "евробляхи" и налагать на владельцев штрафы от 8,5 тыс. гривен.
Также таможенники будут штрафовать за превышение сроков ввоза автомобилей до 170 тысяч гривен.
Читайте также:
- Эпоха "евроблях" закончилась: льготный период растаможки авто завершился
- Составлен рейтинг топ-10 подержанных автомобилей, которые украинцы чаще всего ввозили из Европы в 2021 году
- Исследователи разработали технологию, которая ускоряет зарядку электромобилей в три раза
- Чем дороже авто, тем больше штраф: в Украине хотят в десять раз повысить наказание за нарушение ПДД