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Льготный период растаможки закончился: сколько средств принесли бюджету налоги от "евроблях"

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Льготный период растаможки закончился: сколько средств принесли бюджету налоги от "евроблях"

На сегодня в стране растаможили более 88 тысяч авто.

Налоги от "евроблях" прибавили в бюджет более 3 млрд гривен.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 15 февраля.

Ровно неделю назад истек льготный период для владельцев таких автомобилей. Теперь полиция может останавливать нерастаможенные "евробляхи" и налагать на владельцев штрафы от 8,5 тыс. гривен.

Также таможенники будут штрафовать за превышение сроков ввоза автомобилей до 170 тысяч гривен.

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