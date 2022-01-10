МАЗ вывел на украинский рынок мощный вездеход

Он имеет почти 500 лошадиных сил.

Минский автозавод решил сразиться на украинском рынке в сегменте полноприводных грузовиков колесной формулы 8X8.

Так, по информации Auto-Consulting, в Украине появился вездеход – МАЗ-63362 L.

Машину отличает усиленная конструкция. Полезная нагрузка шасси составляет 22 950 кг, а допустимая масса – 38 000 кг. На нем можно установить разные кузовные надстройки – длина рамы под их монтаж равна 8 605 мм.

Auto-consulting

Что касается силового агрегата, то четырехосный минский вездеход оснащен 12-литровым турбодизелем Weichai, развивающим 460 л.с. и работающим в паре с автоматом Allison.

Отметим, что ранее на украинском рынке МАЗ не был представлен в тяжелом полноприводном сегменте 8X8. Теперь с появлением такого предложения на шасси МАЗ могут быть выпущены спецнадстройки для нефтегазовой, строительной и других сфер, требующие грузоподъемные и проходные шасси.

По итогам 2021 года автомобили МАЗ занимают первое место на украинском рынке новых грузовиков полной массой более 3,5 т, с долей 21%. Что касается полноприводных машин, то минские модели 4х4 и 6х6 уже не первый год служат нашим военным, в частности, в виде машин марки "Богдан" черкасской сборки.

Читайте также:

Украинский автопроизводитель представил мощный автокран на шасси МАЗ

В Украине появились полноприводные самосвалы МАЗ мощностью почти 500 "лошадей"

МАЗ представил электрический автобус с запасом хода в 320 км.