МАЗ вывел на украинский рынок мощный вездеход

Он имеет почти 500 лошадиных сил.
Минский автозавод решил сразиться на украинском рынке в сегменте полноприводных грузовиков колесной формулы 8X8.
Так, по информации Auto-Consulting, в Украине появился вездеход – МАЗ-63362 L.
Машину отличает усиленная конструкция. Полезная нагрузка шасси составляет 22 950 кг, а допустимая масса – 38 000 кг. На нем можно установить разные кузовные надстройки – длина рамы под их монтаж равна 8 605 мм.
Что касается силового агрегата, то четырехосный минский вездеход оснащен 12-литровым турбодизелем Weichai, развивающим 460 л.с. и работающим в паре с автоматом Allison.
Отметим, что ранее на украинском рынке МАЗ не был представлен в тяжелом полноприводном сегменте 8X8. Теперь с появлением такого предложения на шасси МАЗ могут быть выпущены спецнадстройки для нефтегазовой, строительной и других сфер, требующие грузоподъемные и проходные шасси.
По итогам 2021 года автомобили МАЗ занимают первое место на украинском рынке новых грузовиков полной массой более 3,5 т, с долей 21%. Что касается полноприводных машин, то минские модели 4х4 и 6х6 уже не первый год служат нашим военным, в частности, в виде машин марки "Богдан" черкасской сборки.
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