Минэкономики установило новую предельную цену топлива: какой должна быть максимальная стоимость на бензин и дизель

Минэкономики установило новую предельную цену топлива: какой должна быть максимальная стоимость на бензин и дизель

Изменения произошли в сторону удорожания.

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Отметим, что последний раз эти данные обновлялись в конце июня. Тогда они были на уровне 22,23 грн и 25,84 грн соответственно.

"На основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,55 гривен, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,64 гривен за литр", — говорится в сообщении.

Таким образом, средние цены выросли на 32 коп. и 80 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,64 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,55 грн/л. Обнародование "Минэкономики" средних цен одного литра ДТ и бензина будет проводиться ежемесячно — 3, 13 и 23 числа.

Добавим, что Кабмин совсем недавно внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере 27 долл./т, или плюс 66 коп./л (с НДС) в стоимость бензина и 73 коп./л (с НДС) — в ДТ. В частности, были приняты изменения правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года.

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