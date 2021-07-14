Мининфраструктуры предложило поэтапный запрет ввоза авто с ДВС: названы сроки

Для этого был создан соответствующий законопроект.

Министерство инфраструктуры Украины предложило поэтапный запрет ввоза и первой госрегистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Так, ведомство обнародовало проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств".

Этим документом предусматривается ввести поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине. В частности, предлагается запрет:

с 01.01.2027 подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

с 01.01.2030 новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Также читайте Один из украинских городов намерен запретить ввоз новых и подержанных автомобилей с ДВС

Запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, автомобили используемых фермерскими хозяйствами с целью их использования за пределами автомобильных дорог общего пользования при ведении фермерского хозяйства и автомобили, которые приобретаются по наследству, а также на автомобили изготовленные до 1 января 1981 года.

Как объясняют в ведомстве, законопроект разработан с целью реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации с ЕС и Директивы 2009/33/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009 "О продвижения чистых и энергоэффективных транспортных средств автомобильного транспорта".

Ранее рассказывалось о том, что Европа собирается полностью отказаться от авто с ДВС.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку